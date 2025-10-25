Los cineastas premian a los Moriarti por “Maspalomas”

José Mari Goenaga y Aitor Arregui, conocidos como los Moriarti, han sido premiados por su trabajo en “Maspalomas” por la asociación de directores de cine Acción, un colectivo que también ha reconocido la trayectoria de Fernando Trueba en una gala celebrada este sábado en la Academia de Cine.



Además han sido premiados Albert Serra como mejor director de documental (“Tardes de soledad”), Eva Libertad por dirección novel (“Sorda”) y David Baute por “Mariposas negras” en animación.

Arregui ha recogido en nombre también de Goenaga el premio principal y lo ha dedicado a la Fundación 26 de diciembre para las personas mayores LGTBIQ+, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Madrid que les asesoró en la historia sobre un hombre gay que debe volver al armario al entrar a una residencia de ancianos.

Sobre el estado del cine, se ha mostrado optimista,"creo que hay mucha mirada nueva y surgen historias muy especiales", ha asegurado.



En nombre de la asociación, formada en 2018 para representar al colectivo de directores dentro de la industria cinematográfica, su directora, Pilar Pérez Solano, ha remarcado la importancia de estar unidos en una entidad que les represente tanto a nivel nacional como internacional ante retos como la posibilidad de que el cine no dependa de la cartera de Cultura, sino de la de Mercado Interior en la Comisión Europea, lo que sería "una catástrofe para el cine", ha subrayado.