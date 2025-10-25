Los cineastas premian a los Moriarti por “Maspalomas”
José Mari Goenaga y Aitor Arregui, conocidos como los Moriarti, han sido premiados por su trabajo en “Maspalomas” por la asociación de directores de cine Acción, un colectivo que también ha reconocido la trayectoria de Fernando Trueba en una gala celebrada este sábado en la Academia de Cine.
Además han sido premiados Albert Serra como mejor director de documental (“Tardes de soledad”), Eva Libertad por dirección novel (“Sorda”) y David Baute por “Mariposas negras” en animación.
Arregui ha recogido en nombre también de Goenaga el premio principal y lo ha dedicado a la Fundación 26 de diciembre para las personas mayores LGTBIQ+, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Madrid que les asesoró en la historia sobre un hombre gay que debe volver al armario al entrar a una residencia de ancianos.
Sobre el estado del cine, se ha mostrado optimista,"creo que hay mucha mirada nueva y surgen historias muy especiales", ha asegurado.
En nombre de la asociación, formada en 2018 para representar al colectivo de directores dentro de la industria cinematográfica, su directora, Pilar Pérez Solano, ha remarcado la importancia de estar unidos en una entidad que les represente tanto a nivel nacional como internacional ante retos como la posibilidad de que el cine no dependa de la cartera de Cultura, sino de la de Mercado Interior en la Comisión Europea, lo que sería "una catástrofe para el cine", ha subrayado.
Más noticias sobre cine
“Los domingos” y “Decorado” llegan a los cines
La ganadora de la Concha de Oro y el largometraje de animación se podrán ver desde hoy en las salas comerciales de cine.
La ganadora de la Concha de Oro del Zinemaldia llega a los cines
Bilbao se ha vestido de gala para el preestreno de Los domingos. Tras su éxito en el Festival de San Sebastián, la última obra de Alauda Ruiz de Azua se estrena mañana en los cines.
"Los domingos" abre el festival Santurtzine, el jueves
La película de Alauda Ruiz de Azua se podrá ver en el festival de la localidad marinera la víspera de su estreno en cines. EITB patrocinará la sección Euskal Pantailak, en la que concursan ocho cortometrajes vascos.
La película "Primate" cerrará la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián
La 36ª edición del festival se celebrará del 31 de octubre al 7 de noviembre, y el encargado de inaugurarla será "Gaua", el tercer largometraje de Paul Urkijo. En total, se proyectarán 30 largometrajes, 36 cortometrajes y 4 series, entre ellos la producción vasca "Decorado" y obras de David Lynch y Luc Besson.
Bilbao acoge de la mano del festival Fant el preestreno de "Decorado"
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao presenta este lunes, 20 de octubre, en Azkuna Zentroa la película de animación producida por la bilbaína Uniko y dirigida por el gallego Alberto Vázquez.
La 48ª edición de Euskal Zine Bilera de Lekeitio da a conocer los ganadores del Ganso de Oro y Ganso de Plata
"Planetagatik", de Eneko Muruzabal Elezcano, se ha llevado el premio a la Mejor Película, mientras que Aitzol Saratxaga ha recibido el premio a la Mejor Dirección por su trabajo en "Ehiza". El trabajo "Eraman zutela", de Mikel Balerdi y Deñe García-Bravo, se ha llevado el premio EITB Ikuslearen saria.
"Bizkarsoro" cierra EUNIC, el Festival de Cine Europeo
El festival se celebra en Bruselas del 6 al 16 de octubre y la obra de Josu Martínez se emitirá en versión original en euskera con subtítulos en inglés.
Tráiler de la película "Gaua"
El tercer largometraje de Paul Urkijo se ha estrenado la semana pasada en el festival de cine fantástico de Sitges. El 31 de octubre, la película, que cuenta con la participación de EITB, abrirá la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 14 de noviembre. La película está protagonizada por Yune Nogueiras, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. La historia está inspirada en el siglo XVII y atravesada por el mundo nocturno de la mitología. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue y se topa con tres mujeres.
Lekeitio se llena de cine
El festival de cine en euskera Euskal Zine Bilera celebra este año su 48ª edición, en la que premiará a la iniciativa Pantailak Euskaraz, y, además del concurso de cortometrajes, se proyectarán Karmele y los documentales Akelarre: marearen kontra y Txillarreko sukaldaria.