Zinegileek Moriarti ekoiztetxea saritu dute "Maspalomas" lanagatik
Zinema industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen Accion elkarteak Aitor Arregiren eta Jose Mari Goenagaran ekoiztetxea saritu du larunbat honetan Espainiako Zinema Akademian izan den ekitaldian.
Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi, Moriarti Produkzioak ekoiztetxeko kideak saritu ditu Accion zinema zuzendarien elkarteak "Maspalomas" filmean egindako lanagatik. Fernando Truebaren ibilbidea ere aitortu dute larunbat honetan Madrilen, Zinema Akademian egindako galan.
Albert Serra saritu dute dokumental zuzendari onenaren kategorian ("Tardes de soledad"), Eva Libertad zuzendari berrien kategorian ("Sorda") eta David Baute animaziozko "Mariposas negras" lanagatik.
Arregik Goenagaren eta bien izenean jaso du sari nagusia, eta LGTBIQ+ Adinekoentzako Fundazioari eskaini dio. Izan ere, Madrilen dagoen irabazi-asmorik gabeko erakunde horrek asko lagundu zien zahar egoitza batera sartzean armairura itzuli behar duen gizon gay bati buruzko istorioa eraikitzen ari zirenean.
Zinemaren egoerari buruz baikor agertu da Arregi, "begirada berri asko! dagoela eta "istorio oso bereziak sortzen" ari direla uste duela esan du.
2018an zinema-industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen elkartearen izenean, Pilar Perez Solano zuzendariak azpimarratu du oso garrantzitsua dela Espainian zein nazioartean ordezkatuko dituen erakunde batean batuta egotea. Izan ere, hainbat erronka daudela pare-parean nabarmendu du, hala nola, zinema Kultura ministerioaren mende egon beharrean, Europako Batzordeko Barne Merkatuaren mende egotea, adibidez, batzuk planteatzen duten bezala, eta hori "zinemarako hondamendia" izango litzatekeela azpimarratu du.
