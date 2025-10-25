ACCION SARIAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zinegileek Moriarti ekoiztetxea saritu dute "Maspalomas" lanagatik

Zinema industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen Accion elkarteak Aitor Arregiren eta Jose Mari Goenagaran ekoiztetxea saritu du larunbat honetan Espainiako Zinema Akademian izan den ekitaldian.

Aitor Arregi premios accion

Aitor Arregi Accion Saria eskuetan duela. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi, Moriarti Produkzioak ekoiztetxeko kideak saritu ditu Accion zinema zuzendarien elkarteak "Maspalomas" filmean egindako lanagatik. Fernando Truebaren ibilbidea ere aitortu dute larunbat honetan Madrilen, Zinema Akademian egindako galan.

Albert Serra saritu dute dokumental zuzendari onenaren kategorian ("Tardes de soledad"), Eva Libertad zuzendari berrien kategorian ("Sorda") eta David Baute animaziozko "Mariposas negras" lanagatik. 

Arregik Goenagaren eta bien izenean jaso du sari nagusia, eta LGTBIQ+ Adinekoentzako Fundazioari eskaini dio. Izan ere, Madrilen dagoen irabazi-asmorik gabeko erakunde horrek asko lagundu zien zahar egoitza batera sartzean armairura itzuli behar duen gizon gay bati buruzko istorioa eraikitzen ari zirenean.

Zinemaren egoerari buruz baikor agertu da Arregi, "begirada berri asko! dagoela eta "istorio oso bereziak sortzen" ari direla uste duela esan du.

2018an zinema-industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen elkartearen izenean, Pilar Perez Solano zuzendariak azpimarratu du oso garrantzitsua dela Espainian zein nazioartean ordezkatuko dituen erakunde batean batuta egotea. Izan ere, hainbat erronka daudela pare-parean nabarmendu du, hala nola, zinema Kultura ministerioaren mende egon beharrean, Europako Batzordeko Barne Merkatuaren mende egotea, adibidez, batzuk planteatzen duten bezala, eta hori "zinemarako hondamendia" izango litzatekeela azpimarratu du.

Zinema Euskal Autonomia Erkidegoa

Zinemari buruzko albiste gehiago

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

"Gaua" filmaren trailerra

Paul Urkijoren hirugarren fim luzea Sitgeseko zinema jaialdian estreinatu dute joan den astean. Urriaren 31n, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 36. Astea irekiko du, gero, EITBren parte-hartzea duen filmak, eta azaroaren 14an zinema aretoetan estreinatuko dute.  Yune Nogueiras da filmeko protagonista, eta Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza ditu ondoan. XVII. mendean dago girotuta istorioa, eta gaueko mitologiak zeharkatzen du. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du gau batez. Baso ilunean galduta, atzetik zerbait duela konturatuko da, eta bidean hiru emakume topatuko ditu.
Gehiago kargatu
Publizitatea
X