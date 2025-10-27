27-31 de octubre
Zinemakumeak Gara reconoce a Alauda Ruiz de Azua, María Ripoll y la productora Al Borde Films

La Muestra de Cine Dirigido por Mujeres desarrollará el programa de su 30ª edición entre los días 27 y 31 de octubre. Ruiz de Azua y Ripoll recibirán el premio Simone de Beauvoir, y Al Borde Flims el premio Bihargi EITB Saria.
'Put Your Soul on Your Hand and Walk'. La película que se podrá ver en Zinemakumeak Gara relata los efectos del conflicto palestino a través de videollamadas de la directora iaraní Sepideh Farsí con la periodista Fatma Hassona.
'Put Your Soul on Your Hand and Walk', que relata los efectos del conflicto palestino a través de videollamadas de la directora iaraní Sepideh Farsí con la periodista Fatma Hassona, se estrenará en Zinemakumeak Gara

Última actualización

Bilbao acogerá entre los días 27 y 31 de octubre el 30º aniversario del festival Zinemakumeak gara, muestra de cine dirigido por mujeres, con un programa que propone proyecciones, talleres, mesas redondas y una gala inaugural que rendirá homenaje a figuras clave del sector.

En la gala, que se podrá ver en streaming en ORAIN, se entregarán dos galardones: el Premio Simone de Beauvoir, que reconocerá la trayectoria de las cineastas Alauda Ruiz de Azúa y María Ripoll, y el BIHARGI EITB Saria, que este año premia a las fundadoras de la productora Al Borde Films: Sara Blanco Pérez, Marta Gómez Calderón y Paula Iglesias Rodríguez.

La sección principal, 'Pantalla Grande/Pantaila Handia', se desarrollará del 28 al 31 de octubre en los cines Golem Alhóndiga de Azkuna Zentroa. El público podrá disfrutar de propuestas como Nuestra tierra, documental de la directora argentina Lucrecia Martel; Blue Heron, de Sophy Romvari; Sound of Falling, de Mascha Schilinski; y La chica zurda, de la taiwanesa Shih-Ching Tsou, entre otras.

Además, la selección incluye el estreno de 'Put Your Soul on Your Hand and Walk', que relata los efectos del conflicto palestino a través de videollamadas de la directora iaraní Sepideh Farsí con la periodista Fatma Hassona.

La programación se completa con una Sesión Especial el 30 de octubre en la Sala BBK. Se proyectará la película Sorda, de Eva Libertad, que narra los desafíos de una mujer sorda ante la maternidad. 

Yune Nogueiras "Gaua" filmean
Tráiler de la película "Gaua"

El tercer largometraje de Paul Urkijo se ha estrenado la semana pasada en el festival de cine fantástico de Sitges. El 31 de octubre, la película, que cuenta con la participación de EITB, abrirá la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 14 de noviembre.  La película está protagonizada por Yune Nogueiras, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. La historia está inspirada en el siglo XVII y atravesada por el mundo nocturno de la mitología.    En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue y se topa con tres mujeres.

