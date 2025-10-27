Zinemakumeak Gara reconoce a Alauda Ruiz de Azua, María Ripoll y la productora Al Borde Films
Bilbao acogerá entre los días 27 y 31 de octubre el 30º aniversario del festival Zinemakumeak gara, muestra de cine dirigido por mujeres, con un programa que propone proyecciones, talleres, mesas redondas y una gala inaugural que rendirá homenaje a figuras clave del sector.
En la gala, que se podrá ver en streaming en ORAIN, se entregarán dos galardones: el Premio Simone de Beauvoir, que reconocerá la trayectoria de las cineastas Alauda Ruiz de Azúa y María Ripoll, y el BIHARGI EITB Saria, que este año premia a las fundadoras de la productora Al Borde Films: Sara Blanco Pérez, Marta Gómez Calderón y Paula Iglesias Rodríguez.
La sección principal, 'Pantalla Grande/Pantaila Handia', se desarrollará del 28 al 31 de octubre en los cines Golem Alhóndiga de Azkuna Zentroa. El público podrá disfrutar de propuestas como Nuestra tierra, documental de la directora argentina Lucrecia Martel; Blue Heron, de Sophy Romvari; Sound of Falling, de Mascha Schilinski; y La chica zurda, de la taiwanesa Shih-Ching Tsou, entre otras.
Además, la selección incluye el estreno de 'Put Your Soul on Your Hand and Walk', que relata los efectos del conflicto palestino a través de videollamadas de la directora iaraní Sepideh Farsí con la periodista Fatma Hassona.
La programación se completa con una Sesión Especial el 30 de octubre en la Sala BBK. Se proyectará la película Sorda, de Eva Libertad, que narra los desafíos de una mujer sorda ante la maternidad.
Más noticias sobre cine
Los cineastas premian a los Moriarti por “Maspalomas”
La asociación de directores de cine Acción, formada en 2018 para representar al colectivo de directores dentro de la industria cinematográfica, ha celebrado el acto de entrega de premios este sábado en la Academia de Cine.
“Los domingos” y “Decorado” llegan a los cines
La ganadora de la Concha de Oro y el largometraje de animación se podrán ver desde hoy en las salas comerciales de cine.
La ganadora de la Concha de Oro del Zinemaldia llega a los cines
Bilbao se ha vestido de gala para el preestreno de Los domingos. Tras su éxito en el Festival de San Sebastián, la última obra de Alauda Ruiz de Azua se estrena mañana en los cines.
"Los domingos" abre el festival Santurtzine, el jueves
La película de Alauda Ruiz de Azua se podrá ver en el festival de la localidad marinera la víspera de su estreno en cines. EITB patrocinará la sección Euskal Pantailak, en la que concursan ocho cortometrajes vascos.
La película "Primate" cerrará la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián
La 36ª edición del festival se celebrará del 31 de octubre al 7 de noviembre, y el encargado de inaugurarla será "Gaua", el tercer largometraje de Paul Urkijo. En total, se proyectarán 30 largometrajes, 36 cortometrajes y 4 series, entre ellos la producción vasca "Decorado" y obras de David Lynch y Luc Besson.
Bilbao acoge de la mano del festival Fant el preestreno de "Decorado"
El Festival de Cine Fantástico de Bilbao presenta este lunes, 20 de octubre, en Azkuna Zentroa la película de animación producida por la bilbaína Uniko y dirigida por el gallego Alberto Vázquez.
La 48ª edición de Euskal Zine Bilera de Lekeitio da a conocer los ganadores del Ganso de Oro y Ganso de Plata
"Planetagatik", de Eneko Muruzabal Elezcano, se ha llevado el premio a la Mejor Película, mientras que Aitzol Saratxaga ha recibido el premio a la Mejor Dirección por su trabajo en "Ehiza". El trabajo "Eraman zutela", de Mikel Balerdi y Deñe García-Bravo, se ha llevado el premio EITB Ikuslearen saria.
"Bizkarsoro" cierra EUNIC, el Festival de Cine Europeo
El festival se celebra en Bruselas del 6 al 16 de octubre y la obra de Josu Martínez se emitirá en versión original en euskera con subtítulos en inglés.
Tráiler de la película "Gaua"
El tercer largometraje de Paul Urkijo se ha estrenado la semana pasada en el festival de cine fantástico de Sitges. El 31 de octubre, la película, que cuenta con la participación de EITB, abrirá la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, y se estrenará en los cines el 14 de noviembre. La película está protagonizada por Yune Nogueiras, acompañada de Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza. La historia está inspirada en el siglo XVII y atravesada por el mundo nocturno de la mitología. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. Perdida en la negrura del bosque, siente una presencia que la persigue y se topa con tres mujeres.