Zinemakumeak Gara jaialdiak Alauda Ruiz de Azua, Maria Ripoll eta Al Borde Films ekoiztetxea sarituko ditu
Emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren 30. edizioa urriaren 27tik 30era egingo dute, Bilbon. Ruiz de Azuak eta Ripollek Simone de Beauvoir saria jasoko dute, eta Al Borde Filmsek, Bihargi EITB saria.
Bilbok Zinemakumeak Gararen, emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren, 30. edizioa hartuko du uriaren 27tik 31ra, eta arduradunek proiekzioz, ikastaroz eta mahai-inguruz beteriko programa aurkeztu dute, baita zinemagintzako hiru kide garrantzitsuren ibilbidea sarituko duen inaugurazio-gala bat ere.
Gala ORAINen jarraitu ahalko da, zuzenean, eta, berorretan, bi sari emango dituzte: Simone Beauvoir saria, Alauda Ruiz de Azua eta Maria Ripoll zinemagileenzat, eta Bihargi EITB saria, Al Borde Films ekoiztetxearen sortzaileentzat: Sara Blanco Pérez, Marta Gómez Calderón eta Paula Iglesias Rodríguez.
Pantaila Handia sail nagusia urriaren 28tik 31ra egingo dute, Golem Alhondiga Azkuna Zentroko zinemetan. Publikoak ikusgai izango ditu, besteak beste, Nuestra tierra Lucrecia Martel argentinar zuzendariaren dokumentala, Blue Heron Sophy Romvarirena; Sound of Falling Mascha Schilinskiren pelikula eta Left-Handed Girl Shih-Ching Tseou taiwandarrarena, besteak beste.
Halaber, atal horretan, Put Your Soul on Your Hand and Walk Palestinari buruzko fima emango dute, Sepideh Farsi irandar zuzendariaren eta Fatma Hassona kazetariaren arteko bideodeiak erakusten dituena.
Egitaraua osatzeko, urriaren 30ean Saio Berezia antolatu dute, BBK Aretoan. Sorda Eva Libertaden filma ikusi ahalko da bertan, amatasunaren aurrean emakume gor batek dituen erronkak erakusten dituen lana.
Zinegileek Moriarti ekoiztetxea saritu dute "Maspalomas" lanagatik
Zinema industriaren barruan zuzendarien kolektiboa ordezkatzeko sortu zen Accion elkarteak Aitor Arregiren eta Jose Mari Goenagaran ekoiztetxea saritu du larunbat honetan Espainiako Zinema Akademian izan den ekitaldian.
"Los domingos" eta "Decorado" zinema-aretoetara iritsi dira
Urrezko Maskorraren irabazlea eta animaziozko film luzea gaurtik aurrera egongo dira ikusgai Hegoaldeko zinema-aretoetan.
Zinemaldiko Urrezko Maskorraren irabazlea zinemetara heldu da
Bilbo galaz jantzi da Los domingos pelikularen aurre estreinaldirako. Donostiako Zinemaldian izandako arrakastaren ostean, Alauda Ruiz de Azuaren azken lana bihar estreinatuko da zinema aretoetan.
“Los domingos”ek Santurtzine jaialdia irekiko du, ostegunean
Alauda Ruiz de Azuaren lana Ezkerraldeko herriko jaialdian izango da ikusgai zinemetara iristeko bezperan. EITBk Euskal Pantailak saila babestuko du, euskal zortzi film lehian jarriko dituena.
Egigun bultza eta apustu "Santa Zeta"ren alde
Badakit, Gauaren ametsetan zaudete, baina Santa Zetak eskaintzen dizuena beste inork ez dizue emango.
“Primate” filmak itxiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Urriaren 31 azaroaren 7ra bitartean izango da jaialdiaren 36. edizioa. “Gaua” Paul Urkijoren hirugarren film luzeak irekiko du, jakina zenez, eta 30 film luze, 36 film labur eta 4 serie proiektatuko dira guztira, tartean “Decorado” euskal ekoizpena, David Lynchen eta Luc Bessonen pelikulak.
“Decorado”ren aurrestreina hartuko du Bilbok, Fant jaialdiaren eskutik
Bilboko Fantasiazko Zinema Jaialdiak Prefant zikloan estreinatuko du animaziozko filma, astelehen honetan, urriak 20, Azkuna Zentroan, sarrera librea dela. Alberto Vazquez galiziarrak ekoitzi du Uniko euskal etxearen ekoizpena.
Lekeitioko 48. Euskal Zine Bilerak Urrezko Antzarra eta Zilarrezko Antzarra eman ditu
Film onenaren saria Eneko Muruzabal Elezcanoren “Planetagatik” lanak irabazi du, "film borobil eta jostaria" osatzeagatik. Zuzendari onenaren saria Aitzol Saratxagak jaso du, “Ehiza” filmean egindako lanagatik. EITB Ikuslearen saria, berriz, Mikel Balerdi eta Deñe Garcia-Bravoren “Eraman zutela” lanak eskuratu du.
"Bizkarsoro" filmak itxiko du EUNIC, Europar Zinemaren Jaialdia
Jaialdia Bruselan egiten ari da urriaren 6tik 16ra bitarte, eta Josu Martinezen lana euskarazko jatorrizko bertsioan emango dute, ingelesezko azpidatziekin.