Zinemakumeak Gara jaialdiak Alauda Ruiz de Azua, Maria Ripoll eta Al Borde Films ekoiztetxea sarituko ditu

Emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren 30. edizioa urriaren 27tik 30era egingo dute, Bilbon. Ruiz de Azuak eta Ripollek Simone de Beauvoir saria jasoko dute, eta Al Borde Filmsek, Bihargi EITB saria. 

"Put Your Soul on Your Hand and Walk", Sepideh Farsi zuzendari irandarrak Fatma Hassona kazetariarekin egindako bideodeien bidez Palestinako gatazkaren ondorioak kontatzen dituena, Zinemakumeak Garan estreinatuko da

Azken eguneratzea

Bilbok Zinemakumeak Gararen, emakumeek zuzendutako filmen jaialdiaren, 30. edizioa hartuko du uriaren 27tik 31ra, eta arduradunek proiekzioz, ikastaroz eta mahai-inguruz beteriko programa aurkeztu dute, baita zinemagintzako hiru kide garrantzitsuren ibilbidea sarituko duen inaugurazio-gala bat ere.

Gala ORAINen jarraitu ahalko da, zuzenean, eta, berorretan, bi sari emango dituzte: Simone Beauvoir saria, Alauda Ruiz de Azua eta Maria Ripoll zinemagileenzat, eta Bihargi EITB saria, Al Borde Films ekoiztetxearen sortzaileentzat: Sara Blanco Pérez, Marta Gómez Calderón eta Paula Iglesias Rodríguez.  

Pantaila Handia sail nagusia urriaren 28tik 31ra egingo dute, Golem Alhondiga Azkuna Zentroko zinemetan. Publikoak ikusgai izango ditu, besteak beste, Nuestra tierra Lucrecia Martel argentinar zuzendariaren dokumentala, Blue Heron Sophy Romvarirena; Sound of Falling Mascha Schilinskiren pelikula eta Left-Handed Girl Shih-Ching Tseou taiwandarrarena, besteak beste.

Halaber, atal horretan, Put Your Soul on Your Hand and Walk Palestinari buruzko fima emango dute, Sepideh Farsi irandar zuzendariaren eta Fatma Hassona kazetariaren arteko bideodeiak erakusten dituena.

Egitaraua osatzeko, urriaren 30ean Saio Berezia antolatu dute, BBK Aretoan. Sorda Eva Libertaden filma ikusi ahalko da bertan, amatasunaren aurrean emakume gor batek dituen erronkak erakusten dituen lana.

Jarraitu zuzenean inaugurazio ekitaldia 19:00etatik aurrera

