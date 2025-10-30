Rodaje
Xanti Rodríguez y Amancay Gaztañaga ruedan la serie "Piztiak"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Xanti Rodriguez eta Amancay Gaztañaga "Piztiak" seriea filmatzen ari dira

Última actualización

El trabajo, que cuenta con la participación de EITB, se podrá ver en la plataforma Primeran en 2026. Yune Nogueiras es la protagonista del trabajo que dirigen Gaztañaga y Rodríguez.  

Cine

