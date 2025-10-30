Filmatzea
Xanti Rodriguez eta Amancay Gaztañaga "Piztiak" seriea filmatzen ari dira

Amancay Gaztañaga "Piztiak" EITBren parte-hartzea duen seriea filmatzen.
EITBren parte-hartzea duen lana 2026an ikusi ahalko da Primeran plataforman. Yune Nogueiras da Gaztañaga eta Rodriguez zuzentzen ari diren lanaren protagonista.  

Azaroaren 28an iritsiko da zinema aretoetara Irati Gorostidi zuzendariaren lehen film luzea, Donostiako Zinemaldiko New Directors atalean epaimahaiaren aipamen berezia jaso eta gero.  EITBren parte-hartzea duen filma ur-kontagailuen fabrika bateko langileen batzarrarekin hasten da: azkenean aurrera egingo ez duen greba bat eztabaidatuko dute. Desengainatuta, inkonformistenek eremu intimoagoetara bideratuko dituzte errotiko transformaziorako dituzten nahiak. Batzuek, fabrika utzi, eta mendietako komunitate isolatu batean integratuko dira, non dozenaka gaztek bilaketa bizia egingo duten, esperientzia katartiko partekatuen medioz.

