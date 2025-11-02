Festival de Santurtzi
Javier Gurrutxaga recibe el premio de honorífico Serantes del Festival de Santurtzi

Javier Gurrutxagak jaso du Santurtziko Zinemaldiko Serantes ohorezko saria "Tragedium" eta "Erreka zoko hortan" film laburrek irabazi dute EITBren Euskal Pantailak saria
18:00 - 20:00
Javier Gurrutxaga. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Javier Gurrutxagak ohorezko Serantes saria jaso du Santurtziko Jaialdian
EITB

El showman donostiarra Javier Gurrutxaga ha recibido el premio de honorífico Serantes del Festival de Santurtzi. Por otro lado, los cortometrajes “Tragedium” y “Erreka zoko hortan” se han llevado el premio Euskal Pantailak de EITB.

Bizkaia Santurtzi Cine

"Aro berria" Irati Gorostidiren filma
18:00 - 20:00
Tráiler de la película "Aro berria"

El primer largometraje de la directora Irati Gorostidi llegará a los cines el próximo 28 de noviembre, tras recibir una mención especial del jurado en la sección New Directors del Festival de Cine de San Sebastián.  La película, en la que participa EiTB, comienza con la asamblea de trabajadores y trabajadoras de una fábrica de contadores de agua: debatirán en torno a una huelga que finalmente no prosperará. Decepcionados, los más inconformistas derivarán sus deseos de transformación radical hacia terrenos más íntimos. Algunos abandonarán la fábrica y se integrarán en una comunidad aislada de montañas, donde decenas de jóvenes realizarán una intensa búsqueda por medio de experiencias catárticas compartidas.

