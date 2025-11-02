Santurtzi Zine Jaialdia

Javier Gurrutxagak ohorezko Serantes saria jaso du Santurtziko Zinemaldian

Javier Gurrutxagak jaso du Santurtziko Zinemaldiko Serantes ohorezko saria "Tragedium" eta "Erreka zoko hortan" film laburrek irabazi dute EITBren Euskal Pantailak saria
18:00 - 20:00
Javier Gurrutxaga. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Javier Gurrutxaga showman donostiarrak jaso du Santurtziko Zinemaldiko ohorezko Serantes saria. Bestalde, "Tragedium" eta "Erreka zoko hortan" film laburrek irabazi dute EITBren Euskal Pantailak saria.

Bizkaia Santurtzi Zinema

