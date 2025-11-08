Hoy es noticia
Rosa Zarra |
Presupuestos |
Primera nevada en Belagua |
Maspalomas
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Homenaje a José Ramón Soroiz en Legorreta

Juan Ramon Soroizi omenaldia Legorretan.jpg
18:00 - 20:00
El cine de Legorreta, lleno. Imagen tomada del vídeo.
Euskaraz irakurri: Omenaldia egin diote Jose Ramon Soroizi Legorretan
author image

EITB

Última actualización

El cine de Legorreta (Gipuzkoa) ha estrenado este sábado la película Maspalomas. El estreno en el pueblo natal de José Ramón Soroiz se ha convertido en un homenaje, con la presencia del mismo actor.

Gipuzkoa Beasain Cultura ordizia Cine Tolosa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X