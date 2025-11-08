Albiste da
Omenaldia egin diote Jose Ramon Soroizi Legorretan

Juan Ramon Soroizi omenaldia Legorretan.jpg
18:00 - 20:00
Legorretako zinema, beteta. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Legorretako (Gipuzkoa) zinemak Maspalomas pelikula estreinatu du larunbat honetan, Jose Ramon Soroizi omenaldia egiteko, bere jaioterria baita. Herritarrek aukera izan dute, pelikula ikusteaz gain, aktorea aurrez aurre ikusteko eta entzuteko.

