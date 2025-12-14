'Los domingos' y José Ramón Soroiz triunfan en los Premios Forqué, antesala de los Goya

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azua, se ha alzado este sábado con el galardón al mejor largometraje de ficción de los Premios Forqué, y la protagonista, Patricia López Arnaiz, se ha llevado el premio a la mejor actriz.

"Los domingos es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o sentimientos", ha dicho al recoger el principal premio de la noche su directora, Alauda Ruiz de Azua, que ya ganó la Concha de Oro de San Sebastián.



Además de llevarse el premio al mejor largometraje de ficción, la película sobre una joven que vive una vocación religiosa ha sumado el galardón de mejor interpretación femenina para Patricia López Arnaiz, que ha dedicado el premio a la directora por su "genuina vocación de investigar lo que nos pasa y lo que escondemos". "Gracias a ti he podido concebir y vivir el estremecimiento", ha dicho.



Un premio que en su categoría masculina se ha llevado José Ramón Soroiz por Maspalomas, una película sobre la homosexualidad en las personas mayores que el actor también ha dedicado a los directores de una "película preciosa con un guion maravilloso", Jose Mari Goenaga y Aitor Arregui.



La 31 edición de estos premios que conceden los productores audiovisuales organizados en Egeda, entidad sin ánimo de lucro presidida por Enrique Cerezo, se consideran la antesala de los Premios Goya.

El galardón a la mejor serie ha sido para Anatomía de un instante, basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe de estado del 23-F, y dirigida por Alberto Rodríguez. "De verdad, con Franco no se vivía mejor", ha remarcado su productor, el también actor José Manuel Lorenzo.

