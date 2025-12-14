GALA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

'Los domingos' y José Ramón Soroiz triunfan en los Premios Forqué, antesala de los Goya

La película de Alauda Ruiz de Azua, que ya ganó la Concha de Oro en San Sebastián, se ha alzado este sábado con el galardón al mejor largometraje de ficción. López Arnaiz y Soroiz han sido nombrados como mejores actores.

MADRID, 13/12/2025.- La actriz Patricia López Arnaiz tras recibir el premio a ´Mejor interpretación femenina´ por su trabajo en ´Los Domingos´ durante la gala de la 31 edición de los Premios Forqué que se celebra este sábado en Ifema, en Madrid. EFE/Daniel González
Patricia López Arnaiz recoge el premio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 'Igandeetan' eta Jose Ramon Soroiz garaile Forque sarietan, Goya sarien atarian
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los domingos, de Alauda Ruiz de Azua, se ha alzado este sábado con el galardón al mejor largometraje de ficción de los Premios Forqué, y la protagonista, Patricia López Arnaiz, se ha llevado el premio a la mejor actriz.

"Los domingos es una película que explora cómo el adoctrinamiento religioso puede distorsionar tu percepción o sentimientos", ha dicho al recoger el principal premio de la noche su directora, Alauda Ruiz de Azua, que ya ganó la Concha de Oro de San Sebastián.

Además de llevarse el premio al mejor largometraje de ficción, la película sobre una joven que vive una vocación religiosa ha sumado el galardón de mejor interpretación femenina para Patricia López Arnaiz, que ha dedicado el premio a la directora por su "genuina vocación de investigar lo que nos pasa y lo que escondemos". "Gracias a ti he podido concebir y vivir el estremecimiento", ha dicho.

Un premio que en su categoría masculina se ha llevado José Ramón Soroiz por Maspalomas, una película sobre la homosexualidad en las personas mayores que el actor también ha dedicado a los directores de una "película preciosa con un guion maravilloso", Jose Mari Goenaga y Aitor Arregui.

La 31 edición de estos premios que conceden los productores audiovisuales organizados en Egeda, entidad sin ánimo de lucro presidida por Enrique Cerezo, se consideran la antesala de los Premios Goya.

El galardón a la mejor serie ha sido para Anatomía de un instante, basada en el libro de Javier Cercas sobre el golpe de estado del 23-F, y dirigida por Alberto Rodríguez. "De verdad, con Franco no se vivía mejor", ha remarcado su productor, el también actor José Manuel Lorenzo.

"Los domingos" se lleva la gloria al ganar la Concha de Oro
Cine

Te puede interesar

Maite Mugerza Ronse aktorea, "Aro berria" filmean.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Presentamos en primicia una secuencia de la película "Aro berria"

El primer largometraje de Irati Gorostidi llega a los cines este viernes, 12 de diciembre, después de recibir una mención especial en la sección New Directors del pasado Zinemaldia.  En esta secuencia inédita, mostramos en primicia el cameo del cineasta Oliver Laxe en la película.  San Sebastián, 1978. Varios trabajadores y trabajadoras celebrarán una asamblea para convocar una huelga, pero finalmente no alcanzarán el consenso suficiente. Decepcionados, trasladarán el anhelo de cambio social a su vida personal, y crearán una comunidad en la montaña.  La película cuenta con la participación de EITB. 

Singular
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ya está en los cines "Singular", thriller dirigido por Alberto Gastesi y que cuenta con la participación de EITB

La película, estrenada en Sitges y protagonizado por Patricia López Arnaiz y Javier Rey, cuenta la historia de Diana y Martín. Doce años después de la muerte de su hijo, la pareja decide reencontrarse durante un fin de semana en su antigua casa del lago. Cuando un enigmático joven con un misterioso parecido con el difunto hijo aparece en la casa, salen a la luz antiguos secretos y nuevas sospechas.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

XVIII Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña de Bilbao, MENDI FILM

El Palacio Euskalduna será el campamento principal del festival y del 5 al 14 de diciembre se proyectarán 55 películas, 12 de ellas producciones vascas. En la apertura del festival se podrá ver “Entre Juan y Juanito”, película dirigida por Javier Álvaro sobre Juanito Oiarzabal. Por otra parte, se presentará la película de Luis Arrieta “Sustraiak”, creada gracias a la beca Mendi Film del año pasado.

Cargar más