GALA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

'Los domingos' eta Jose Ramon Soroiz garaile Forque sarietan, Goyen atarian

Donostian Urrezko Maskorra eskuratu ostean, Alauda Ruiz de Azuaren filmak irabazi du larunbat honetan fikziozko film luze onenaren saria. Patricia Lopez Arnaizek eta Soroizek eskuratu dituzte aktore onenen golardoak.

MADRID, 13/12/2025.- La actriz Patricia López Arnaiz tras recibir el premio a ´Mejor interpretación femenina´ por su trabajo en ´Los Domingos´ durante la gala de la 31 edición de los Premios Forqué que se celebra este sábado en Ifema, en Madrid. EFE/Daniel González

Patricia Lopez Arnaiz, saria jaso ostean. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Alauda Ruiz de Azuaren Los domingos lanak fikziozko film luze onenaren saria jaso du larunbat honetan Forque sarietan, eta Patricia Lopez Arnaizek, berriz, emakumezko aktore onenarena.

Los domingos "erlijio doktrinamenduak zure pertzepzioa edo sentimenduak nola distortsionatu ditzakeen aztertzen duen filma da", esan du Alauda Ruiz de Azua zuzendariak gaueko sari nagusia jasotakoan.

Fikziozko film luze onenaren saria eskuratzeaz gain, emakumezko interpretazio onenaren saria eman diote Patricia Lopez Arnaiz protagonistari. 

Gizonezkoen kategorian, Jose Ramon Soroiz saritu dute Maspalomas adineko pertsonen homosexualitateari buruzko filmean egin duen lanagatik. Aktoreak Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zuzendariei eskaini die saria, "gidoi zoragarria duen film ederra" egiteagatik.

Enrique Cerezo buru duen Egeda irabazi-asmorik gabeko erakundean bildutako ikus-entzunezkoen ekoizleek ematen dituzten Forque sarien 31. edizioa Goya sarien atarikoa izan da.

Telesail onenaren saria Anatomía de un instante lanak jaso du, Javier Cercasek 1981eko otsailaren 23ko estatu-kolpeari buruz idatzitako liburuan oinarrituta Alberto Rodriguezek zuzendutako telesailak.

"Igandeetan" loria lortzen da Urrezko Maskorra irabazita
Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Maite Mugerza Ronse aktorea, "Aro berria" filmean.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ikusi primizian "Aro berria" filmaren sekuentzia bat

Irati Gorostidiren lehen film luzeak aipamen berezi bat jaso zuen Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean, eta ostiralean, abenduak 12, zinema aretoetara iritsiko da.  Primizian erakusten dizugun txatalean, Oliver Laxe zinemagilearen kolaborazio berezia agertzen da.  Donostian, 1978an, hainbat langilek asanblea egingo dute, greba bat bideratzeko, baina azkenean ez dute adostasun nahikorik lortuko. Etsirik, aldaketa sozialerako irrika bizitza pertsonalera eramango dute, eta komunitate bat sortuko dute, mendialdean.  EITBren parte-hartzea du filmak. 

Jacob Elordi aktore australiarra "Frankenstein" filmean
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"One Battle After Another" nagusi, Urrezko Globoen izendapenetan

Paul Thomas Andersonen filma dago Hollywoodeko atzerriko prentsaren sarietako izendapenen zerrendaren buruan, eta Affeksjonsverdi, Sinners, Hamnet eta Frankenstein ere nabarmendu dira. Jacob Elordik bi sari lortzeko hautagai da: Frankenstein filmagatik bigarren mailako gizonezko aktore onenaren sailean, eta The Narrow Road to the Deep Northgatik, minisail bateko gizon protagonistaren atalean.

Singular
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EITBren parte-hartzea duen Alberto Gastesiren "Singular" thrillerra zinema-aretoetan ikusgai dago

Filma Sitgesen estreinatu zen, eta Patricia Lopez Arnaiz eta Javier Rey ditu protagonista. Dianaren eta Martinen istorioa kontatzen du. Semea hil eta hamabi urtera, bikoteak lakuko bere etxe zaharrean berriz elkartzea erabakitzen du. Hildako semearen antza duen gazte enigmatiko bat etxean agertzen denean, antzinako sekretuak eta susmo berriak argitara ateratzen dira.

Gehiago ikusi