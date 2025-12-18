NUEVO LARGOMETRAJE

Estrenamos en primicia el tráiler de "El mal", lo nuevo de Bajo Ulloa

El cineasta gasteiztarra Juanma Bajo Ulloa cuenta en la película, en la que participa EITB, la historia de una periodista a la que le proponen escribir un libro sobre el mayor asesino de la historia. Llegará a los cines el 16 de enero.
Euskaraz irakurri: Primizian Bajo Ulloaren "Gaizkia" lan berriaren trailerra estreinatuko dugu

El director vitoriano Juanma Bajo Ulloa (Alas de mariposa, La madre muerta, Airbag) estrenará su próxima película, El mal, el próximo 16 de enero. En la película, que cuenta con la participación de EITB, una ambiciosa periodista es contactada por un inquietante personaje, Martín, que le propone alcanzar el éxito definitivo escribiendo un libro sobre su “talento”: el del mayor asesino de la historia.

Te presentamos en primicia el tráiler del largometraje. 

El reparto reúne a Natalia Tena ("Juego de Tronos", Baby), Belén Fabra (“Hanna”, "Chinas"), Tony Dalton ("Better call Saul", “The Last of Us”), Fernando Gil (“La cinta de Alex”, “Machos Alfa”) y María Schwinning.

La película explora, según su director, “la sorprendente cercanía entre el bien y el mal. Indaga en la irracional atracción del ser humano hacia el lado oscuro. La película no solo funciona como un mecanismo de suspense donde el público intuye que algo terrible va a ocurrir, sino también como una reflexión sobre el perdón y las carencias afectivas”. 

