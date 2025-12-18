Ikusi primizian "El mal" Bajo Ulloaren film berriaren trailerra
EITBren parte hartzea duen filmean, inoizko hiltzaile handienari buruzko liburu bat idazteko proposamena jasoko duen kazetari baten istorioa kontatzen du Juanma Bajo Ulloa zinemagile gasteiztarrak.
Juanma Bajo Ulloa gasteiztar zuzendariak (Alas de mariposa, La madre muerta, Airbag) urtarrilaren 16an estreinatuko du bere hurrengo filma, El mal. EiTBren parte-hartzea duen filmean, Martin pertsonaia durduzagarria kazetari batekin harremanetan jarriko da, bere "talentuari" buruzko liburu bat idaztea proposatzeko; inoizko hiltzailerik handiena omen da.
Film luzearen trailerra primizian aurkezten dugu.
Aktoreen artean, Natalia Tena (Game of Thrones, Baby), Belén Fabra (Hanna, Chinas), Tony Dalton (Better call Saul, The Last of Us), Fernando Gil (La cinta de Alex, Machos Alfa) eta María Schwinning daude.
Zuzendariaren hitzetan, filmak "ongiaren eta gaizkiaren arteko hurbiltasun harrigarria aztertzen du. Gizakiak bizitzaren alde ilunarekin duen erakarpen irrazionala aztertzen du. Filmak ez du soilik suspensezko mekanismo gisa funtzionatzen, baizik eta barkamenari eta gabezia afektiboei buruzko hausnarketa gisa ere".
Odola! Odol gehiago!
Telebista-emankizun batentzako kamerak har dezaken horretatik harago doaz beti Albert Serraren eta Imanol Rayoren objektiboak, errealitateak ezkutatzen duen ‘egia’ horren bila. Eta ez egia biribila, osoa, aldaezina den hori, baizik eta gauzen, gizakion, bizidunen, momentuen esentzia dardartia gordetzen duena.
Oscarren banaketa ekitaldia Youtuben ikusi ahal izango da 2029tik aurrera
Hollywoodeko Akademiaren eta bideo plataformaren arteko akordioa 2033ra artekoa da gutxienez.
"Las hijas" filmaren grabaketan izan gara, Urduñan
Urduñan (Bizkaia), Las hijas filmatzen ari dira, EITBk parte hartzen duen pelikula. Emakumeak protagonista dituen thriller psikologikoa da eta hausnarketa sakona egitera gonbidatuko gaitu. Bost aste daramatzate grabazioak egiten, eta filmaketaren azken egunetan daude; beraz, laster ikusiko dugu pantaila handian.
Rob Reiner aktore eta zine zuzendaria eta Michele Singer haren emaztea hilda aurkitu dituzte Los Angelesen
Los Angeleseko Polizia ustezko homizidio gisa ikertzen ari da gertaturikoa.
'Los domingos' eta Jose Ramon Soroiz garaile Forque sarietan, Goyen atarian
Donostian Urrezko Maskorra eskuratu ostean, Alauda Ruiz de Azuaren filmak irabazi du larunbat honetan fikziozko film luze onenaren saria. Patricia Lopez Arnaizek eta Soroizek eskuratu dituzte aktore onenen golardoak.
Ikusi primizian "Aro berria" filmaren sekuentzia bat
Irati Gorostidiren lehen film luzeak aipamen berezi bat jaso zuen Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean, eta ostiralean, abenduak 12, zinema aretoetara iritsiko da. Primizian erakusten dizugun txatalean, Oliver Laxe zinemagilearen kolaborazio berezia agertzen da. Donostian, 1978an, hainbat langilek asanblea egingo dute, greba bat bideratzeko, baina azkenean ez dute adostasun nahikorik lortuko. Etsirik, aldaketa sozialerako irrika bizitza pertsonalera eramango dute, eta komunitate bat sortuko dute, mendialdean. EITBren parte-hartzea du filmak.
"One Battle After Another" nagusi, Urrezko Globoen izendapenetan
Paul Thomas Andersonen filma dago Hollywoodeko atzerriko prentsaren sarietako izendapenen zerrendaren buruan, eta Affeksjonsverdi, Sinners, Hamnet eta Frankenstein ere nabarmendu dira. Jacob Elordik bi sari lortzeko hautagai da: Frankenstein filmagatik bigarren mailako gizonezko aktore onenaren sailean, eta The Narrow Road to the Deep Northgatik, minisail bateko gizon protagonistaren atalean.
Galiziatik Euskal Herrira egindako zeharkaldia ikusarazten du Mikel Urdangarin abeslariak zuzendutako "Itsasora" filmak
Musikariak bere belaontzi zaharberritua ekartzeko laguntza eskatu zion Unai Basurko nabigatzaileari, eta negu betean egindako bidaia hori jorratzen du lanak. Urdangarinen filmak hasiera eman dio Mendifilm jaialdiaren 18. edizioari.
Hind neskatoak Herman “reichsmarschalla” gainditu
Ez dut uste erraturik nagoenik: Palestinak Israel gainditu du kontakizunean.