Ikusi primizian "El mal" Bajo Ulloaren film berriaren trailerra

EITBren parte hartzea duen filmean, inoizko hiltzaile handienari buruzko liburu bat idazteko proposamena jasoko duen kazetari baten istorioa kontatzen du Juanma Bajo Ulloa zinemagile gasteiztarrak.

"El mal" Juanma Bajo Ulloaren filma
"El mal"

Azken eguneratzea

Juanma Bajo Ulloa gasteiztar zuzendariak (Alas de mariposa, La madre muerta, Airbag) urtarrilaren 16an estreinatuko du bere hurrengo filma, El mal. EiTBren parte-hartzea duen filmean, Martin pertsonaia durduzagarria kazetari batekin harremanetan jarriko da, bere "talentuari" buruzko liburu bat idaztea proposatzeko; inoizko hiltzailerik handiena omen da.

Film luzearen trailerra primizian aurkezten dugu. 

Aktoreen artean, Natalia Tena (Game of Thrones, Baby), Belén Fabra (Hanna, Chinas), Tony Dalton (Better call Saul, The Last of Us), Fernando Gil (La cinta de Alex, Machos Alfa) eta María Schwinning daude.

Zuzendariaren hitzetan, filmak "ongiaren eta gaizkiaren arteko hurbiltasun harrigarria aztertzen du. Gizakiak bizitzaren alde ilunarekin duen erakarpen irrazionala aztertzen du. Filmak ez du soilik suspensezko mekanismo gisa funtzionatzen, baizik eta barkamenari eta gabezia afektiboei buruzko hausnarketa gisa ere". 

Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Maite Mugerza Ronse aktorea, "Aro berria" filmean.
Ikusi primizian "Aro berria" filmaren sekuentzia bat

Irati Gorostidiren lehen film luzeak aipamen berezi bat jaso zuen Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean, eta ostiralean, abenduak 12, zinema aretoetara iritsiko da.  Primizian erakusten dizugun txatalean, Oliver Laxe zinemagilearen kolaborazio berezia agertzen da.  Donostian, 1978an, hainbat langilek asanblea egingo dute, greba bat bideratzeko, baina azkenean ez dute adostasun nahikorik lortuko. Etsirik, aldaketa sozialerako irrika bizitza pertsonalera eramango dute, eta komunitate bat sortuko dute, mendialdean.  EITBren parte-hartzea du filmak. 

Jacob Elordi aktore australiarra "Frankenstein" filmean
"One Battle After Another" nagusi, Urrezko Globoen izendapenetan

Paul Thomas Andersonen filma dago Hollywoodeko atzerriko prentsaren sarietako izendapenen zerrendaren buruan, eta Affeksjonsverdi, Sinners, Hamnet eta Frankenstein ere nabarmendu dira. Jacob Elordik bi sari lortzeko hautagai da: Frankenstein filmagatik bigarren mailako gizonezko aktore onenaren sailean, eta The Narrow Road to the Deep Northgatik, minisail bateko gizon protagonistaren atalean.

