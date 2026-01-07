9ª edición
El ciclo Ciencia y Cine propondrá películas sobre humanidad, naturaleza y futuro

"El planeta de los simios" abrirá el ciclo en Vitoria-Gasteiz (7 de enero), Pamplona (8 de enero), San Sebastián (9 de enero) y Bilbao (10 de enero), con subtítulos en castellano. Algunas de las películas se proyectarán también, como es habitual, en Donibane Lohizune.

CHARLTON HESTON, KIM HUNTER, LINDA HARRISON y RODDY McDOWALL en EL PLANETA DE LOS SIMIOS, 1968 (PLANET OF THE APES), dirigida por FRANKLIN J. SCHAFFNER. Copyright 20TH CENTURY FOX. Credit: 20TH CENTURY FOX / Album
"El planeta de los simios" será la primera película del ciclo. Foto: 20TH CENTURY FOX.
Euskaraz irakurri: Gizatasunaz, naturaz eta etorkizunaz jardungo dira 'Zinema eta Zientzia' zikloan
author image

EITB

Última actualización

'El planeta de los simios" inaugura este miércoles, 7 de enero, el ciclo Cine y Ciencia, que proyectará clásicos como 'Los pájaros' o 'La balada de Narayama' junto con nuevos filmes y que acogerá a científicos y científicas para presentar las películas.

Organizado por la Filmoteca Vasca, el DIPC y el Festival de San Sebastián, el ciclo recorrerá sus sedes habituales de Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Pamplona y Donibane Lohizune con un conjunto de películas que dialogan con disciplinas como la biología, la física, la ecología, la antropología, las matemáticas o la ética contemporánea.

Entre las películas que se proyectarán se encuentran 'El pequeño salvaje' de François Truffaut y 'La red social', el retrato de los orígenes de las redes sociales del director David Fincher y el guionista Aaron Sorkin.

El ciclo también ofrecerá 'Los pájaros', de Hitchcock, 'Sisters with Transistors', 'La mosca', el drama de Cronenberg que permitirá reflexionar sobre mutación, límites corporales y experimentación, 'El profesor chiflado', 'Los destellos', 'El Tercer Hombre'…

A lo largo de estos meses, cada película contará con la presentación de especialistas del DIPC, de EHU, de centros de investigación y de ámbitos como la biología, la química, la acústica, la antropología o la filosofía.

Las entradas (3,50 - 6 euros) se pueden comprar en las webs y taquillas de Tabakalera, Museo Artium, Museo de Bellas Artes de Bilbao, así como los cines Le Sélect y Golem-Baiona.

Toda la información está en la web de la Filmoteca Vasca

Ciencia Cine

