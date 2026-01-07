Gizatasunaz, naturaz eta etorkizunaz jardungo dira Zinema eta Zientzia zikloan
Planet of the Apes filmak irekiko du zikloa Gasteizen (urtarrilak 7), Iruñean (urtarrilak 8), Donostian (urtarrilak 9) eta Bilbon (urtarrilak 10), gaztelaniazko azpidatziekin. Film batzuk Donibane Lohizunen ere proiektatuko dira, ohi bezala.
'Zinema eta Zientzia' zikloaren bederatzigarren edizioak “gizatasunaz, naturaz eta etorkizunaz hausnartzea” proposatuko du gaurtik, urtarrilak 7, aurrera. Zikloa Planet of the Apes filmaren proiekzioak abiatuko du.
Euskadiko Filmategiak, Donostia International Physics Centerrek (DIPC) eta Donostiako Zinemaldiak antolatuta, zikloa bere ohiko egoitzetara itzuliko da Gasteizen (Artium Museoa), Donostian (Tabakalera Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa), Bilboko Arte Ederren Museoan (gaur egun EHUko Bizkaia Aretoa-Sala Mitxelena), Iruña (Golem Baiona zineman) eta Donibane Lohizunen (Cinéma Le Sélect).
Zikloak proposatuko dituen filmak biologiaz, fisikaz, ekologiaz, antropologiaz, matematikaz eta etikaz hitz egiten duten filmak proposatu ditu edizio honetarako, hala nola Tximinoen planeta, Haur basatia (azpitituluak euskaraz), Sare soziala (azpitituluak euskaraz), Txoriak, Eulia, Irakasle kaskarina, Los destellos, Hirugarren gizona (azpitituluak euskaraz)…
Hilabete hauetan zehar, film bakoitza DIPCko, EHUko, ikerketa-zentroetako eta biologia, kimika, akustika, antropologia eta filosofia esparruetako espezialistek aurkeztuko dute: Pedro Miguel Etxenike, Juan Jose Gomez Cadenas, Gines Morata
Programa Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean proiektatuko da oso-osorik, eta Donibane Lohizunen, berriz, Haur basatia, Sare soziala, Eulia, Hirugarren gizona, Narayama bushiko eta Kaze no Tani no Naushika ikusi ahal izango dira.
Sarrerak (3,50-6 euro) Tabakalerako, Artium Museoko eta Arte Ederren Bilboko Museoko webguneetan eta leihatiletan eskuratu ahal dira, baita Le Sélect eta Golem-Baiona zinemenetan ere.
Informazio guztia Filmategiaren webgunean kontsultatu ahal da.
Zure interesekoa izan daiteke
Brigitte Bardoti agur jendetsua, Frantziako Saint-Tropez herrian
Brigitte Bardoten hilkutxa 11:20an sartu da Jasokundeko Andre Mariaren elizan, eta zeremonia pribatu eta xumea egin diote. Hileta-elizkizunean 400 gonbidatu baino ez dira izan, batez ere Brigitte Bardot Fundazioko kideak eta haren gertukoak. Hala ere, zuzenean transmititu da, Saint-Tropezen jarri diren hainbat pantaila erraldoitan.
Eta Erregeak Trintxerpen sartu ziren
Euskal Herrirako bidean zeudela, geraldia egin berri dute Errege Magoek itsaso aurrean, Pasai San Pedrotik horren hurbil dagoen Trintxerpen. Vitrine Films izeneko zinema banaketa etxearen egoitza dago han.
Brigitte Bardot aktore frantziarra hil da, 91 urte zituela
Aktore eta abeslaria Frantziako zinemaren ikonoa eta 1950eko eta 1960ko hamarkadetako ikur erotikoa izan zen.
“Salitre” Nagore Aranburu protagonista duen pelikula filmatzen bukatu dute
Norma Vila bilbotarraren lehen film luzea “ama-alaba batzuen arteko harremanaren kontakizun makurra da, drama intimoaren eta beldur psikologiko eta fisikoaren artean mugitzen dena”.
Honelakoa da "Aro berria", zinemetan ikusgai den Irati Gorostidiren filma
Aro berria EITBren parte-hartzea duen filma bigarren astea egiten ari da zinema aretoetan; Irati Gorostidiren filma Gasteizen, Bilbon, Bermeon, Galdakaon, Donostian, Errenterian, Irunen, Altsasun eta Iruñean dago ikusgai. Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean aipamen berezia jaso zuen filmaren sekuentzia bat aurreratzen dizugu Orainen, primizian.
EZAEk Zinemaren Euskal Festa ospatuko du larunbat honetan
Ekimenak publikoarekin loturak indartzea eta zinema-aretoen balio kulturalaren aitortza bultzatzea du helburu. Sarrera guztiak 3 euroko prezio sinbolikoan eskainiko dira.
Ikusi primizian "El mal" Bajo Ulloaren film berriaren trailerra
EITBren parte hartzea duen filmean, inoizko hiltzaile handienari buruzko liburu bat idazteko proposamena jasoko duen kazetari baten istorioa kontatzen du Juanma Bajo Ulloa zinemagile gasteiztarrak.
Odola! Odol gehiago!
Telebista-emankizun batentzako kamerak har dezaken horretatik harago doaz beti Albert Serraren eta Imanol Rayoren objektiboak, errealitateak ezkutatzen duen ‘egia’ horren bila. Eta ez egia biribila, osoa, aldaezina den hori, baizik eta gauzen, gizakion, bizidunen, momentuen esentzia dardartia gordetzen duena.
Oscarren banaketa ekitaldia Youtuben ikusi ahal izango da 2029tik aurrera
Hollywoodeko Akademiaren eta bideo plataformaren arteko akordioa 2033ra artekoa da gutxienez.