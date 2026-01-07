Francia
Multitudinaria despedida a Brigitte Bardot en la localidad francesa de Saint-Tropez

Funeral de Brigitte Bardot. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Brigitte Bardoti agur jendetsua, Frantziako Saint-Tropez herrian

El ataúd de Brigitte Bardot, recubierto de ratán y adornado con ramos de flores, ha entrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 11:20 horas para una ceremonia privada y sencilla a la que solo han asistido 400 invitados, básicamente sus allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, aunque se ha transmitido en directo en varias pantallas gigantes en Saint-Tropez.

