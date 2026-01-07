Frantzia
Brigitte Bardoti agur jendetsua, Frantziako Saint-Tropez herrian

Brigitte Bardoten hileta
Brigitte Bardoten hileta. Argazkia: EFE.

Brigitte Bardoten hilkutxa 11:20an sartu da Jasokundeko Andre Mariaren elizan, eta zeremonia pribatu eta xumea egin diote. Hileta-elizkizunean 400 gonbidatu baino ez dira izan, batez ere Brigitte Bardot Fundazioko kideak eta haren gertukoak. Hala ere, zuzenean transmititu da, Saint-Tropezen jarri diren hainbat pantaila erraldoitan.

