"Los domingos" y "Maspalomas", entre las películas más vistas el año pasado
EZAE, la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, ha publicado los datos del pasado año; el número de espectadores ha caído un 6 % respecto a los datos de 2024.
Las películas vascas Los domingos y Maspalomas están entre las diez películas más vistas el año pasado en los cines asociados en EZAE, la Asociación de Cines de Euskadi, que ha publicado hoy los datos de su actividad en 2025. La premiada película de Alauda Ruiz de Azua está segunda en esa lista, mientras que el filme en euskera firmado por el trío Moriarti, en el que participa EITB, ocupa el décimo lugar.
Zinemaldia
“Los domingos”, lo divino y, sobre todo, lo humano
Alauda Ruiz de Azua presenta en la Sección Oficial del Zinemaldia el segundo largometraje que ha escrito y dirigido, Los domingos, una completa radiografía de nuestros tiempos construida sobre la atracción por la vida monacal de una chica de 17 años.
Las salas que agrupan cines de Bilbao (Golem Alhóndiga, Multicines), San Sebatián (Trueba, Príncipe y Antiguo Berri), Vitoria-Gasteiz (Gorbeia, Florida), Zumarraga, Beasain, Oñati, Mungia, Durango, Getxo, Errenteria, Muskiz, Lekeitio, Villabona, Lazkao y Andoain reunieron el año pasado 3 421 000 espectadores, un 6 % menos que en 2024.
En lo que respecta a la recaudación, ha habido una bajada del 3 % con respecto al año 2024, de 23 366 000 a 22 694 000 euros. Así, “tras el fuerte impulso vivido en los dos años posteriores a la pandemia”, el sector se encuentra, basándose en los datos difundidos por EZAE, “en una fase de estabilización, todavía lejos de los niveles de 2019”.
Diez películas más vistas
Más allá de Los domingos y Maspalomas, el resto de las películas del top 10 de películas más vistas son propuestas para público familiar: Lilo y Stitch, Avatar: Fuego y ceniza, Jurassic World: El Renacer, Minecraft, Zootropolis 2, Como entrenar a tu dragón, Padre no hay más que uno 5 y Mufasa: El rey león.
Más de 370 000 espectadores han ido a salas asociadas en EZAE a ver producciones vascas, lo que supone un 11% del total de asistencia. Gaua ocupa el puesto 33 en la lista de películas más vistas, Karmele el 37, Un funeral de locos el 25, El casoplón el 26 y Los aitas en 41.
