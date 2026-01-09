DATOS DE EZAE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

"Los domingos" y "Maspalomas", entre las películas más vistas el año pasado

EZAE, la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, ha publicado los datos del pasado año; el número de espectadores ha caído un 6 % respecto a los datos de 2024.

"Los domingos" filmeko irudi bat
"Los domingos"
Euskaraz irakurri: “Los domingos” eta “Maspalomas”, iaz gehien ikusitako pelikulen artean
author image

Natxo Velez | EITB

Última actualización

Las películas vascas Los domingos y Maspalomas están entre las diez películas más vistas el año pasado en los cines asociados en EZAE, la Asociación de Cines de Euskadi, que ha publicado hoy los datos de su actividad en 2025. La premiada película de Alauda Ruiz de Azua está segunda en esa lista, mientras que el filme en euskera firmado por el trío Moriarti, en el que participa EITB, ocupa el décimo lugar. 

Las películas vascas Los domingos y Maspalomas están entre las diez películas más vistas el año pasado en los cines asociados en EZAE, la Asociación de Cines de Euskadi, que ha publicado hoy los datos de su actividad en 2025. La premiada película de Alauda Ruiz de Azua está segunda en esa lista, mientras que el filme en euskera firmado por el trío Moriarti, en el que participa EITB, ocupa el décimo lugar.

Las salas que agrupan cines de Bilbao (Golem Alhóndiga, Multicines), San Sebatián (Trueba, Príncipe y Antiguo Berri), Vitoria-Gasteiz (Gorbeia, Florida), Zumarraga, Beasain, Oñati, Mungia, Durango, Getxo, Errenteria, Muskiz, Lekeitio, Villabona, Lazkao y Andoain reunieron el año pasado 3 421 000 espectadores, un 6 % menos que en 2024.

En lo que respecta a la recaudación, ha habido una bajada del 3 % con respecto al año 2024, de 23 366 000 a 22 694 000 euros. Así, “tras el fuerte impulso vivido en los dos años posteriores a la pandemia”, el sector se encuentra, basándose en los datos difundidos por EZAE, “en una fase de estabilización, todavía lejos de los niveles de 2019”.

Diez películas más vistas

Más allá de Los domingos y Maspalomas, el resto de las películas del top 10 de películas más vistas son propuestas para público familiar: Lilo y Stitch, Avatar: Fuego y ceniza, Jurassic World: El Renacer, Minecraft, Zootropolis 2, Como entrenar a tu dragón, Padre no hay más que uno 5 y Mufasa: El rey león

Más de 370 000 espectadores han ido a salas asociadas en EZAE a ver producciones vascas, lo que supone un 11% del total de asistencia. Gaua ocupa el puesto 33 en la lista de películas más vistas, Karmele el 37, Un funeral de locos el 25, El casoplón el 26 y Los aitas en 41.

Cine

Te puede interesar

Brigitte Bardoten hileta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Multitudinaria despedida a Brigitte Bardot en la localidad francesa de Saint-Tropez

El ataúd de Brigitte Bardot, recubierto de ratán y adornado con ramos de flores, ha entrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción a las 11:20 horas para una ceremonia privada y sencilla a la que solo han asistido 400 invitados, básicamente sus allegados y miembros de la Fundación Brigitte Bardot, aunque se ha transmitido en directo en varias pantallas gigantes en Saint-Tropez.
"Aro berria" filma
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Así es "Aro berria", la película de Irati Gorostidi que está en cartelera

La película "Aro berria", que cuenta con la participación de EITB, celebra su segunda semana en cines; el largometraje de Irati Gorostidi se puede ver en Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Bermeo, Galdakao, Donostia, Errenteria, Irun, Alsasua y Pamplona.  Orain te adelanta en primicia una secuencia de la película que recibió una mención especial en la sección New Directors del Zinemaldia.  

Cargar más
Publicidad
X