“Los domingos” eta “Maspalomas”, iaz gehien ikusitako pelikulen artean
Los domingos eta Maspalomas euskal filmak iaz EZAE elkarteko zinemetan gehien ikusitako hamar pelikulen artean egon dira, EZAE Euskadiko Zine Aretoen Elkarteak gaur zabaldutako datuek erakusten dutenez; Alauda Ruiz de Azuaren film saritua bigarren postuan eta moriartitarren euskarazko filma, EITBren parte-hartzea duena, hamargarrenean.
Zinemaldia
“Los domingos”: jainkoaz, baina, batez ere, gizakiaz
Alauda Ruiz de Azuak idatzi eta zuzendu duen bigarren film luzea aurkeztu du Zinemaldiko Sail Ofizialean. “Los domingos” gure garaien erradiografia oso askoa da, 17 urteko neskato batek moja bizitzarekin duen liluraren gainean eraikia.
Bilboko (Golem Alhóndiga, Multicines), Donostiako (Trueba, Príncipe, Antiguo Berri), Gasteizko (Gorbeia, Florida), Zumarragako, Beasaingo, Oñatiko, Mungiako, Durangoko, Getxoko, Errenteriako, Muskizko, Lekeitioko, Villabonako, Lazkaoko eta Andoaingo zinemak batzen dituen elkarteko aretoek 3.421.000 ikusle bildu zituzten 2025ean, 2024an baino % 6 gutxiago.
Diru bilketari dagokionez, % 3 baino murriztu da bilketa 2024 urtearekin alderatuta, 23.366.000 eurotik 22.694.000 eurora. Horrela, “pandemiaren ondorengo bi urteetan bizitako bultzada handiaren ondoren, sektorea egonkortze-fasean dago”, datuotatik abiatuta EZAEk azaldu duenez, baina “2019ko zifretatik urrun gaude oraindik”.
Hamar film ikusienak
Los domingos eta Maspalomas kenduta, hamar film ikusienen zerrendako beste guztiak familia osorako proposamenak dira: Lilo y Stitch, Avatar: Fuego y ceniza, Jurassic World: El Renacer, Minecraft film bat, Zootropolis 2, Como entrenar a tu dragón, Padre no hay más que uno 5 eta Mufasa: El rey león.
Guztira, 370.000 ikusle baino gehiago bertaratu dira EZAEko aretoetara euskal ekoizpenak ikustera, ikuslego guztien % 11. Gaua 33. postuan dago film ikusienen zerrendan, Karmele 37.ean, Un funeral de locos 25.ean, El casoplón 26.ean eta Los aitas 41.ean.
Zure interesekoa izan daiteke
"El mal", EITBren partaidetza duen Bajo Ulloaren thriller berria, urtarrilaren 16an estreinatuko da
Gasteizen filmatua, Juanma Bajo Ulloaren azken filmak ikuslea eta gaizkia aurrez aurre jartzen ditu. Thrillerraren protagonistak Martin, damurik gabeko hiltzailea, eta Elvira, Martini buruzko liburu batekin arrakasta lortu nahi duen kazetaria dira.
Gizatasunaz, naturaz eta etorkizunaz jardungo dira Zinema eta Zientzia zikloan
Planet of the Apes filmak irekiko du zikloa Gasteizen (urtarrilak 7), Iruñean (urtarrilak 8), Donostian (urtarrilak 9) eta Bilbon (urtarrilak 10), gaztelaniazko azpidatziekin. Film batzuk Donibane Lohizunen ere proiektatuko dira, ohi bezala.
Brigitte Bardoti agur jendetsua, Frantziako Saint-Tropez herrian
Brigitte Bardoten hilkutxa 11:20an sartu da Jasokundeko Andre Mariaren elizan, eta zeremonia pribatu eta xumea egin diote. Hileta-elizkizunean 400 gonbidatu baino ez dira izan, batez ere Brigitte Bardot Fundazioko kideak eta haren gertukoak. Hala ere, zuzenean transmititu da, Saint-Tropezen jarri diren hainbat pantaila erraldoitan.
Eta Erregeak Trintxerpen sartu ziren
Euskal Herrirako bidean zeudela, geraldia egin berri dute Errege Magoek itsaso aurrean, Pasai San Pedrotik horren hurbil dagoen Trintxerpen. Vitrine Films izeneko zinema banaketa etxearen egoitza dago han.
Brigitte Bardot aktore frantziarra hil da, 91 urte zituela
Aktore eta abeslaria Frantziako zinemaren ikonoa eta 1950eko eta 1960ko hamarkadetako ikur erotikoa izan zen.
“Salitre” Nagore Aranburu protagonista duen pelikula filmatzen bukatu dute
Norma Vila bilbotarraren lehen film luzea “ama-alaba batzuen arteko harremanaren kontakizun makurra da, drama intimoaren eta beldur psikologiko eta fisikoaren artean mugitzen dena”.
Honelakoa da "Aro berria", zinemetan ikusgai den Irati Gorostidiren filma
Aro berria EITBren parte-hartzea duen filma bigarren astea egiten ari da zinema aretoetan; Irati Gorostidiren filma Gasteizen, Bilbon, Bermeon, Galdakaon, Donostian, Errenterian, Irunen, Altsasun eta Iruñean dago ikusgai. Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean aipamen berezia jaso zuen filmaren sekuentzia bat aurreratzen dizugu Orainen, primizian.
EZAEk Zinemaren Euskal Festa ospatuko du larunbat honetan
Ekimenak publikoarekin loturak indartzea eta zinema-aretoen balio kulturalaren aitortza bultzatzea du helburu. Sarrera guztiak 3 euroko prezio sinbolikoan eskainiko dira.
Ikusi primizian "El mal" Bajo Ulloaren film berriaren trailerra
EITBren parte hartzea duen filmean, inoizko hiltzaile handienari buruzko liburu bat idazteko proposamena jasoko duen kazetari baten istorioa kontatzen du Juanma Bajo Ulloa zinemagile gasteiztarrak.