EZAE-REN DATUAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

“Los domingos” eta “Maspalomas”, iaz gehien ikusitako pelikulen artean

EZAE Euskadiko Zine Aretoen Elkarteak 2025eko datuak bildu ditu; % 6 jaitsi da ikusle kopurua elkartera bildutako zinema aretoetan, 2024ko datuekin alderatuta.
"Los domingos" filmeko irudi bat
"Los domingos"
author image

Natxo Velez | EITB

Azken eguneratzea

Los domingos eta Maspalomas euskal filmak iaz EZAE elkarteko zinemetan gehien ikusitako hamar pelikulen artean egon dira, EZAE Euskadiko Zine Aretoen Elkarteak gaur zabaldutako datuek erakusten dutenez; Alauda Ruiz de Azuaren film saritua bigarren postuan eta moriartitarren euskarazko filma, EITBren parte-hartzea duena, hamargarrenean.

Bilboko (Golem Alhóndiga, Multicines), Donostiako (Trueba, Príncipe, Antiguo Berri), Gasteizko (Gorbeia, Florida), Zumarragako, Beasaingo, Oñatiko, Mungiako, Durangoko, Getxoko, Errenteriako, Muskizko, Lekeitioko, Villabonako, Lazkaoko eta Andoaingo zinemak batzen dituen elkarteko aretoek 3.421.000 ikusle bildu zituzten 2025ean, 2024an baino % 6 gutxiago.

Diru bilketari dagokionez, % 3 baino murriztu da bilketa 2024 urtearekin alderatuta, 23.366.000 eurotik 22.694.000 eurora. Horrela, “pandemiaren ondorengo bi urteetan bizitako bultzada handiaren ondoren, sektorea egonkortze-fasean dago”, datuotatik abiatuta EZAEk azaldu duenez, baina “2019ko zifretatik urrun gaude oraindik”.

Hamar film ikusienak

Los domingos eta Maspalomas kenduta, hamar film ikusienen zerrendako beste guztiak familia osorako proposamenak dira: Lilo y StitchAvatar: Fuego y cenizaJurassic World: El RenacerMinecraft film batZootropolis 2Como entrenar a tu dragónPadre no hay más que uno 5 eta Mufasa: El rey león.

Guztira, 370.000 ikusle baino gehiago bertaratu dira EZAEko aretoetara euskal ekoizpenak ikustera, ikuslego guztien % 11. Gaua 33. postuan dago film ikusienen zerrendan, Karmele 37.ean, Un funeral de locos 25.ean, El casoplón 26.ean eta Los aitas 41.ean. 

Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X