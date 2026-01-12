GLOBOS DE ORO 2026
‘Una batalla tras otra’ y 'Adolescencia' triunfan en los Globos de Oro

La película dirigida por Paul Thomas Anderson, que partía como favorita en cine con nueve nominaciones, ha sido la gran vencedora con cuatro galardones. Entre las series, la triunfadora ha sido 'Adolescencia' con cuatro premios.

Equipo de la serie 'Adolescencia'. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: "One Battle After Another" eta 'Adolescence' garaile 2026ko Urrezko Globoetan
Agencias | EITB

Una batalla tras otra, la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, ha sido la gran triunfadora en la 83ª edición de los Globos de Oro, con cuatro galardones. Entre las series han brillado Adolescencia seguida de The Studio, y The Pitt en los galardones que cada año concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). 

Una batalla tras otra, que partía como favorita en cine con nueve nominaciones, ha cumplido con los pronósticos y, con cuatro galardones, ha sido la película más premiada de la gala, celebrada un año más en su escenario habitual, el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. El filme se ha llevado los Globos de Oro a la mejor película musical o comedia, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor, mejor guión para Paul Thomas Anderson, que también ha logrado el premio a la mejor dirección.

Hamnet, reconocida como mejor película dramática, y la brasileña El agente secreto también han brillado en los Globos de Oro. 

El galardón al mejor actor en una película dramática ha sido para Wagner Moura, protagonista de El agente secreto.

Rose Byrne ha sido reconocida como mejor actriz protagonista en una comedia o musical por If I Had Legs I’d Kick You y el galardón a mejor actor en drama ha ido a parar a manos de Timothée Chalamet, que con su interpretación en Marty Supreme ha logrado su primer Globo de Oro tras cinco nominaciones. Además, Stellan Skarsgard ha conseguido el premio al mejor actor de reparto por su trabajo en Valor sentimental.

También han brillado Las guerreras k-pop, el popular filme de Netflix que se ha llevado los premios a mejor película de animación y mejor canción original por "Golden" .

The Pitt, Adolescencia y The Studio triunfan entre las series 

Entre las series la triunfadora incontestable de la noche ha sido Adolescencia con cuatro premios. El drama de Netflix sobre un joven acusado de asesinar a su compañera de colegio ha ganado el premio a la mejor miniserie, mejor actor para Stephen Graham, mejor actriz de reparto para Erin Doherty y mejor actor de reparto para Owen Cooper. Michelle Williams, ausente en la gala, ha conseguido el Globo de Oro a la mejor actriz en una miniserie por Dying for Sex.

El premio a la mejor serie dramática ha sido para The Pitt, el drama médico de HBO Max que protagoniza Noah Wyle, que se ha llevado el Globo de Oro a mejor actor llevándose así los dos galardones a los que estaba nominada. El premio a la mejor actriz de una serie dramática ha sido para Rhea Seehorn por su papel en Pluribus, la nueva serie de Vince Gillian.

En comedia, The Studiode Apple TV, se ha alzado con el premio a mejor serie y mejor actor para Seth Rogen mientras que Jane Smart se ha llevado su tercer Globo de Oro como mejor actriz en una serie de comedia o musical por Hacks

Estados Unidos Cine

