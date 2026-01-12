URREZKO GLOBOAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

"One Battle After Another" eta "Adolescence" nagusi, Urrezko Globoetan

Paul Thomas Anderson zuzendariaren filmak bete egin ditu aurreikuspenak; bederatzi izendapen zituen, eta lau sari jaso ditu. Serieen artean, Adolescence izan da sarituena, lau bereganatuta.  

Adolescence Premios Globo de Oro 2026
18:00 - 20:00

"Adolescence" telesaileko lantaldea. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

One Battle After Another, Paul Thomas Anderson zuzendariaren filma, Leonardo DiCaprio protagonista duena, izan da Urrezko Globoen 83. edizioko filmik sarituena, lau sari etxeratuta. Hollywoodeko atzerritar prentsaren ordezkariek urtero ematen dituzten sarietan, serie goraipatuenak Adolescence eta The Pitt izan dira. 

One Battle After Another gaueko faborito nagusia zen zinemari dagozkion sarietan, bederatzi izendapen baitzituen guztira, eta sari horietako lau eraman ditu, kazetarien eta zaleen aurreikuspenak beteta. Ohi bezala Beverly Hilton Los Angeleseko hotelean egindako galako pelikularik sarituena izan da, pelikula musikal edo komiko onenaren, bigarren mailako emakumezko aktore onenaren (Teyana Taylor), zuzendaritza eta gidoi onenen (biak ere Andersonentzat) Urrezko Globoak bilduta.

Hamnet, pelikula dramatikorik onena, eta O agente secreto brasildarra, inglesa ez den hizkuntza bateko filmik onena, ere saritu dituzte bart egindako galan. 

Film dramatiko bateko gizonezko aktore protagonistaren Urrezko Globoa Wagner Moura O agente secretoko protagonistak eraman du. 

Rose Byrneri eman diote komedia edo film musikal bateko emakumezko aktore protagonistaren saria, If I Had Legs I’d Kick You filmean egindako lanagatik, eta drama bateko gizonezko aktore onenaren Urrezko Globoa Timothée Chalametek eraman du, Marty Supreme filmeko bere paperari esker; lehen saria du, bosgarren izendapenean. Horrez gain, bigarren mailako gizonezko aktore onenaren saria Stellam Skarsgardi eman diote, Affeksjonsverdi filmeko interpretazioagatik. 

KPop Demon Hunters Netflixen filmak animaziozko film onenaren eta jatorrizko abesti onenaren ("Golden") sariak irabazi ditu.

The Pitt, Adolescence eta The Studio nabarmendu dira serieetan 

Serieen artean, Adolescence izan da gaueko saritu nagusia, lau berenduta. Netflixen dramak ikaskide bat hiltzea egotzi dioten gazte baten istorioa du kontagai, eta serie labur onenaren, gizonezko aktore onenaren (Stephen Graham), bigarren mailako emakumezko aktore onenaren (Erin Doherty) eta bigarren mailako gizonezko aktore onenaren (Owen Cooper) sariak irabazi ditu. Serie labur bateko emakumezko aktore onenaren saria Michelle Williamsentzat izan da, Dying for Sex serieko paperagatik. 

Serie dramatiko onenaren saria The Pitt HBO Maxen drama medikoak eraman du, eta Noah Wyle horren protagonistak, gizonezko aktore onenaren Urrezko Globoa. Serie dramatiko bateko emakumezko aktore protagonista onenaren irabazlea Rhea Seehorn izan da.  

Komediei dagokienez, The Studio Apple TVren lanak serie onenaren eta gizonezko aktore onenaren (Seth Rogen) sariak jaso ditu, eta Jane Smartek bere Urrezko hirugarren Globoa jaso du, serie komiko onenaren atalean, Hacks sailean egindako lanagatik. 

Ameriketako Estatu Batuak Zinema

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X