"One Battle After Another" eta "Adolescence" nagusi, Urrezko Globoetan
Paul Thomas Anderson zuzendariaren filmak bete egin ditu aurreikuspenak; bederatzi izendapen zituen, eta lau sari jaso ditu. Serieen artean, Adolescence izan da sarituena, lau bereganatuta.
One Battle After Another, Paul Thomas Anderson zuzendariaren filma, Leonardo DiCaprio protagonista duena, izan da Urrezko Globoen 83. edizioko filmik sarituena, lau sari etxeratuta. Hollywoodeko atzerritar prentsaren ordezkariek urtero ematen dituzten sarietan, serie goraipatuenak Adolescence eta The Pitt izan dira.
One Battle After Another gaueko faborito nagusia zen zinemari dagozkion sarietan, bederatzi izendapen baitzituen guztira, eta sari horietako lau eraman ditu, kazetarien eta zaleen aurreikuspenak beteta. Ohi bezala Beverly Hilton Los Angeleseko hotelean egindako galako pelikularik sarituena izan da, pelikula musikal edo komiko onenaren, bigarren mailako emakumezko aktore onenaren (Teyana Taylor), zuzendaritza eta gidoi onenen (biak ere Andersonentzat) Urrezko Globoak bilduta.
Hamnet, pelikula dramatikorik onena, eta O agente secreto brasildarra, inglesa ez den hizkuntza bateko filmik onena, ere saritu dituzte bart egindako galan.
Film dramatiko bateko gizonezko aktore protagonistaren Urrezko Globoa Wagner Moura O agente secretoko protagonistak eraman du.
Rose Byrneri eman diote komedia edo film musikal bateko emakumezko aktore protagonistaren saria, If I Had Legs I’d Kick You filmean egindako lanagatik, eta drama bateko gizonezko aktore onenaren Urrezko Globoa Timothée Chalametek eraman du, Marty Supreme filmeko bere paperari esker; lehen saria du, bosgarren izendapenean. Horrez gain, bigarren mailako gizonezko aktore onenaren saria Stellam Skarsgardi eman diote, Affeksjonsverdi filmeko interpretazioagatik.
KPop Demon Hunters Netflixen filmak animaziozko film onenaren eta jatorrizko abesti onenaren ("Golden") sariak irabazi ditu.
The Pitt, Adolescence eta The Studio nabarmendu dira serieetan
Serieen artean, Adolescence izan da gaueko saritu nagusia, lau berenduta. Netflixen dramak ikaskide bat hiltzea egotzi dioten gazte baten istorioa du kontagai, eta serie labur onenaren, gizonezko aktore onenaren (Stephen Graham), bigarren mailako emakumezko aktore onenaren (Erin Doherty) eta bigarren mailako gizonezko aktore onenaren (Owen Cooper) sariak irabazi ditu. Serie labur bateko emakumezko aktore onenaren saria Michelle Williamsentzat izan da, Dying for Sex serieko paperagatik.
Serie dramatiko onenaren saria The Pitt HBO Maxen drama medikoak eraman du, eta Noah Wyle horren protagonistak, gizonezko aktore onenaren Urrezko Globoa. Serie dramatiko bateko emakumezko aktore protagonista onenaren irabazlea Rhea Seehorn izan da.
Komediei dagokienez, The Studio Apple TVren lanak serie onenaren eta gizonezko aktore onenaren (Seth Rogen) sariak jaso ditu, eta Jane Smartek bere Urrezko hirugarren Globoa jaso du, serie komiko onenaren atalean, Hacks sailean egindako lanagatik.
'Gaua' filmeko jantziak herritarren eskura jarri dituzte ikusgai
Errenteriako Jantzien Zentroak Paul Urkijoren azken pelikulan erabili diren hainbat jantziren erakusketa antolatu du. XVII. mendean Euskal Herrian erabiltzen ziren jantzien erreplikak dira eta aberatsen eta herri xumearen artean zegoen aldea modu nabarmenean erakusten dute. Martxoaren 22a arte ikusgai egongo dira.
“Los domingos” eta “Maspalomas”, iaz gehien ikusitako pelikulen artean
EZAE Euskadiko Zine Aretoen Elkarteak 2025eko datuak bildu ditu; % 6 jaitsi da ikusle kopurua elkartera bildutako zinema aretoetan, 2024ko datuekin alderatuta.
"El mal", EITBren partaidetza duen Bajo Ulloaren thriller berria, urtarrilaren 16an estreinatuko da
Gasteizen filmatua, Juanma Bajo Ulloaren azken filmak ikuslea eta gaizkia aurrez aurre jartzen ditu. Thrillerraren protagonistak Martin, damurik gabeko hiltzailea, eta Elvira, Martini buruzko liburu batekin arrakasta lortu nahi duen kazetaria dira.
Gizatasunaz, naturaz eta etorkizunaz jardungo dira Zinema eta Zientzia zikloan
Planet of the Apes filmak irekiko du zikloa Gasteizen (urtarrilak 7), Iruñean (urtarrilak 8), Donostian (urtarrilak 9) eta Bilbon (urtarrilak 10), gaztelaniazko azpidatziekin. Film batzuk Donibane Lohizunen ere proiektatuko dira, ohi bezala.
Brigitte Bardoti agur jendetsua, Frantziako Saint-Tropez herrian
Brigitte Bardoten hilkutxa 11:20an sartu da Jasokundeko Andre Mariaren elizan, eta zeremonia pribatu eta xumea egin diote. Hileta-elizkizunean 400 gonbidatu baino ez dira izan, batez ere Brigitte Bardot Fundazioko kideak eta haren gertukoak. Hala ere, zuzenean transmititu da, Saint-Tropezen jarri diren hainbat pantaila erraldoitan.
Eta Erregeak Trintxerpen sartu ziren
Euskal Herrirako bidean zeudela, geraldia egin berri dute Errege Magoek itsaso aurrean, Pasai San Pedrotik horren hurbil dagoen Trintxerpen. Vitrine Films izeneko zinema banaketa etxearen egoitza dago han.
Brigitte Bardot aktore frantziarra hil da, 91 urte zituela
Aktore eta abeslaria Frantziako zinemaren ikonoa eta 1950eko eta 1960ko hamarkadetako ikur erotikoa izan zen.
“Salitre” Nagore Aranburu protagonista duen pelikula filmatzen bukatu dute
Norma Vila bilbotarraren lehen film luzea “ama-alaba batzuen arteko harremanaren kontakizun makurra da, drama intimoaren eta beldur psikologiko eta fisikoaren artean mugitzen dena”.
Honelakoa da "Aro berria", zinemetan ikusgai den Irati Gorostidiren filma
Aro berria EITBren parte-hartzea duen filma bigarren astea egiten ari da zinema aretoetan; Irati Gorostidiren filma Gasteizen, Bilbon, Bermeon, Galdakaon, Donostian, Errenterian, Irunen, Altsasun eta Iruñean dago ikusgai. Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean aipamen berezia jaso zuen filmaren sekuentzia bat aurreratzen dizugu Orainen, primizian.