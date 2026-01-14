CINE
El cine vasco vive una época dulce: ¿cuáles son las claves del éxito?

Las producciones vascas han obtenido 45 nominaciones para los premios Goya. El auge del cine vasco es algo que viene ocurriendo desde hace algunos años. El número de producciones ha ido aumentado y los resultados en los premios y los festivales son cada vez mejores. 

Susana Abaitua: “He estado gritando como una loca en casa de alegría por la nominación”

La actriz Susana Abaitua ha sido nominada al Goya de Mejor Actriz Protagonista por su papel en Un fantasma en la batalla, y asegura que ha recibido la noticia con “bastante sorpresa”. Sin embargo, no esconde su alegría, y subraya que, aunque no hubiese sido nominada, eso no quitaría valor a su trabajo como actriz, “como el de otras compañeras que no han sido nominadas”.
