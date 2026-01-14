ZINEMA
Euskal zinemak garai eztia bizi du: zeintzuk dira arrakastaren gakoak?

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken Goya sarietan 45 izendapen lortu dituzte euskal ekoizpenek. Hala ere, arrakasta hau ez da azken urte honetako kontua soilik. Duela urte batzutatik hona ekoizpenak ugaritu egin dira eta aretoetan zein sariketetan emaitza onak lortzen ari dira.

Zinema

La actriz Susana Abaitua durante la lectura de los nominados y nominadas a la 40 edición de los Premios Goya, en la Academia de Cine, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). A la 40 edición de los Premios Goya optan un total de 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. De estas 218 producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. Raúl Terrel / Europa Press FAMOSOS;LECTURA;PREMIOS;GOYA;CINE 13/1/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Susana Abaitua: "Zoro moduan oihuka aritu naiz etxean, poz aparretan"

Susana Abaitua aktorea Emakumezko Aktore Protagonista Onenaren Goya sarirako izendatu dute, Un fantasma en la batalla filmean egindako lanagatik, eta albistea "nahiko sorpresaz" jaso duela esan du. Hala ere, ez du poza ezkutatzen, eta nabarmendu du, izendatu izan ez balute ere, horrek ez liokeela baliorik kenduko bere aktore lanari, "izendatuak izan ez diren beste kide batzuen lana bezala".

