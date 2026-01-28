Zinemastea, la Semana del Cine Vasco de Vitoria, distinguirá con el premio Gutako Bat al actor vallisoletano afincado en Álava Miguel Garcés, nominado para los Goya de este año como mejor actor protagonista por su papel en 'Los domingos'.

El galardón, otorgado por la Fundación Vital, reconoce el trabajo de destacados profesionales del cine alavés y será entregado el sábado en el transcurso de la gala de clausura de la 42ª edición de Zinemastea.

Garcés inició su trayectoria artística en el mundo del teatro independiente formando parte de compañías como 'Grupo de teatro Zascandil' y 'Zanguango Teatro'. Con esta última compañía se hizo en 2020 con el premio Max de teatro al mejor espectáculo de calle por 'Al otro lado', obra de la que además es coautor.

En cine ha participado en títulos como 'Maixabel', de Icíar Bollaín (2021); '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola (2023); 'Nina', de Andrea Jaurrieta (2024); y 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua (2025), por la que puede llevarse el Goya a mejor actor protagonista en la gala que se celebrará el próximo 28 de febrero. Además, tiene pendiente de estreno 'Calle Málaga', de Mariam Touzani y 'El ser querido', filme dirigido por Rodrigo Sorogoyen.