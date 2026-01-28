Zinemastea
Miguel Garces aktoreak jasoko du Zinemastearen Gutako Bat saria

Garcesek larunbatean jasoko du Arabako zinemagintzako profesional nabarmenei ematen zaien golaroda, Zinemastea jaialdiaren amaiera galan.

Miguel Garcés aktorea, Zinemastearen Gutako Bat sariaren irabazlea
Miguel Garces
author image

EITB

Azken eguneratzea

Vital Fundazioak Miguel Garces aktoreari emango dio Arabako zinemagintzako profesional nabarmenen lana aitortzen duen Gutako Bat saria, Zinemastea euskal zinemaren jaialdiaren baitan. Garcesek larunbatean jasoko du saria, urtarrilaren 31n, Zinemastearen itxiera ekitaldian.

Vital Fundazioak jakinarazi duenez, Valladoliden jaiotako aktoreak antzerki independentearen alorrean ekin zion bere ibilbide artistikoari, eta Zascandil antzerki taldea eta Zanguango Teatro konpainia enblematikoetako kide izan zen.

Azken horrekin, 2020an, orain arte bere karreran izan duen aintzatespen handienetakoa lortu zuen: kaleko ikuskizun onenaren Max antzerki saria, Al otro lado lanagatik. Gainera, lan horren egilekidea ere bada.

Zineman, kritikak eta publikoak goraipatu dituzten hainbat filmetan hartu du parte Garcesek, hala nola Maixabel, 20.000 especies de abejas (Estibaliz Urresola), Nina (Andrea Jaurrieta) eta Los domingos Alauda Ruiz de Azuaren lan saritua. Hain zuzen ere, azken film horrek ekarri dio aurtengo Goya sarietan aktore protagonista onenaren ataleko izendapena. Mariam Touzaniren Calle Málaga eta Rodrigo Sorogoyenen El ser querido filmak estreinatzeko ditu.

Zinemasteak hamar euskal pelikula eskainiko ditu Gasteizko bere egoitza berrian
Gasteiz Zinema

