ESTRENO

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Asier Altuna: "La gente se emociona al ver 'Karmele'"

Asier Altuna "Karmele" Primeran plataformara iritsi dela eta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Asier Altuna: "Jendea hunkitu egiten da 'Karmele' ikustean"

Última actualización

Tras su paso por el Zinemaldia y por los cines de Euskal Herria, la película "Karmele" llega a la plataforma Primeran. 

Hablamos con Asier Altuna, director de la película. 

Cine

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X