Asier Altuna: "La gente se emociona al ver 'Karmele'"
Tras su paso por el Zinemaldia y por los cines de Euskal Herria, la película "Karmele" llega a la plataforma Primeran.
Hablamos con Asier Altuna, director de la película.
