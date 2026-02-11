Estreina
Asier Altuna: "Jendea hunkitu egiten da 'Karmele' ikustean"

Asier Altuna "Karmele" Primeran plataformara iritsi dela eta
Donostiako Zinemalditik eta Euskal Herriko areotatik pasatu eta gero, Karmele filma Primeran plataformara iritsi da. 

Asier Altuna filmaren zuzendariarekin hitz egin dugu, hori dela eta. 

Zinema

