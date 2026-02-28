Premios Goya
Nagore Aranburu: "Estoy muy contenta"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nagore Aranburu: "Poz-pozik nago"

Última actualización

Hablamos con la actriz azpeitiarra nada más recibir el premio Goya a la mejor actriz de reparto por su trabajo en "Los domingos", . 

"Me han pasado cosas muy bonitas este año, y estoy muy agradecida", nos ha dicho. 

Premios Goya 2026 Cine

