Nagore Aranburu: "Poz-pozik nago"

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

"Los domingos" filmean egindako lanari esker antzeztaldeko emakumezko aktore onenaren Goya saria jaso berritan, azpeitiar aktorearekin hitz egin dugu. 

"Oso gauza politak pasatu zaizkit, eta oso eskertuta nago", esan du. 

Goya Sariak 2026 Zinema

