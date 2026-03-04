El Consejo de Administración del Festival de San Sebastián, compuesto por el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco y el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, abre hoy, 4 de marzo, el concurso público para la dirección del certamen cinematográfico, según ha informado el propio Zinemaldia en una nota de prensa.

La empresa de consultora de recursos humanos Batea será la encargada de gestionar el proceso para elegir a la persona que sustituirá al actual director, José Luis Rebordinos, que finalizará su ciclo en el festival el 31 de diciembre de 2026.

Las bases especifican que se busca "a una persona con titulación universitaria de grado superior, con nivel alto de inglés y capacidad de comunicación en euskera y castellano; y también se valorará el conocimiento de francés". Se requiere, asimismo, "experiencia profesional en la dirección de organizaciones de referencia en el ámbito audiovisual y creativo, especialmente en el ámbito de los festivales de cine, y habilidades como la capacidad de liderazgo, gestión de equipos, negociación y comunicación, así como conocimientos financieros y presupuestarios".

Las candidatas y los candidatos deberán enviar su currículum vitae y una carta de presentación, además de rellenar el formulario de la web de Batea.