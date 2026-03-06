Estibaliz Urresola Solaguren: "La pantalla de cine es como un espejo"

La cineasta laudioarra reivindica los referentes en "M8 - Ikusi eta Izan", una ficción de tres minutos promovida por EITB en la que ha tejido fragmentos de películas de 26 mujeres directoras vascas para reflexionar sobre referentes feministas y el mundo del cine.

La pieza audiovisual de Estibaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas, Cuerdas...) se puede ver en la plataforma Primeran.