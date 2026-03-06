"M8 - Ikusi eta Izan"

Estibaliz Urresola Solaguren: “Zinema pantaila ispilu bat bezalakoa da”

"M8 - IKUSI ETA IZAN" lanaren egilea
Laudioar zinemagileak erreferenteen gorazarrea egin du “M8 - Ikusi eta Izan” EITBk sustatutako ekimenean. Hiru minutuko fikzioan, 26 euskal emakume zuzendariren filmen txatalak josi ditu, erreferente feministei eta zinemaren munduari buruzko hausnarketa egiteko.

Estibaliz Urresola Solagurenen (20.000 especies de abejas, Cuerdas…) ikus-entzunezko pieza Primeran plataforman ikus daiteke. 

