Mosku vibra con Fermin Muguruza

Concierto de Fermin Muguruza en Irun
18:00 - 20:00
Fermin Muguruza. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Mosku dantzan jarri du Fermin Muguruzak

Última actualización

Fermin Muguruza ha ofrecido la pasada noche un concierto multitudinario en Irun, su localidad natal. El artista irundarra ha realizado un repaso de su repertorio tanto de su época en Kortatu, como con Negu Gorriak y en solitario.

