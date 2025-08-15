Irun
Mosku dantzan jarri du Fermin Muguruzak

Concierto de Fermin Muguruza en Irun
18:00 - 20:00
Fermin Muguruza. Argazkia: EITB.

Fermin Muguruzak kontzertu jendetsua eskaini du bart Irunen, bere jaioterrian. Artista irundarrak bere errepertorio zabalaren errepasoa egin du.

Fermin Muguruza Irun Kontzertuak Musika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Bilboko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du lehen aldiz Arabako espetxe barruan

Bilboko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du lehen aldiz Arabako espetxe barruan. 45 musikarik 50 minutuz interpretatu dituzte Jesus Guridiren obrak espetxeko preso eta langileen aurrean. Ekimenaren helburua pertsona guztiei kultura eskubide unibertsal gisa hurbiltzea da, baita espetxean ere. Musika enpatia bideratzeko zubia eta gizarteratzea errazteko tresna bihurtu da.

