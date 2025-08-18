ASTE NAGUSIA
Dupla y Janus Lester estrenan el escenario de Abandoibarra

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Duplak eta Janus Lesterrek estreinatu zuten Abandoibarrako eszenatokia
author image

EITB

Última actualización

Los artistas alaveses y el solista navarro pusieron a bailar a la explanada contigua al Guggenheim.

Suspendidos los primeros conciertos de Abandoibarra
Música Bizkaia Aste Nagusia Bilbao 2025 Bilbao

La Orquesta Sinfónica de Bilbao ofrece por primera vez un concierto en el interior del centro penitenciario de Álava

La Orquesta Sinfónica de Bilbao ha ofrecido por primera vez un concierto dentro del centro penitenciario de Álava. Un total de 45 músicos han interpretado durante 50 minutos obras de Jesús Guridi ante internos y personal de la prisión. La iniciativa busca acercar la cultura a todas las personas como un derecho universal, también en el ámbito penitenciario. La música se ha convertido en un puente de empatía y en una herramienta para favorecer la reinserción social.

