Tomatito y Antonio "El Turry" llenan Pamplona de flamenco

GRAFCAV2058. PAMPLONA, 30/08/2025.- El guitarra flamenco José Fernández Torres, «Tomatito» (2d), durante su actuación este sábado en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona dentro del ciclo 'Calles, balcones y patios' del festival Flamenco on Fire que se celebra estos días en la capital navarra. EFE/Villar López
Euskaraz irakurri: Tomatitok eta Antonio "El Turry"k flamenko doinuz bete dute Iruñea

La guitarra de Tomatito y el cante de Antonio “El Turry” han puesto la nota flamenca al sábado pamplonés, con dos recitales consecutivos que han reunido a centenares de personas en torno a la Plaza Consistorial.

Pamplona Navarra Música

18:00 - 20:00
