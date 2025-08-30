Flamenco on fire
Tomatitok eta Antonio "El Turry"k flamenko doinuz bete dute Iruñea

GRAFCAV2058. PAMPLONA, 30/08/2025.- El guitarra flamenco José Fernández Torres, «Tomatito» (2d), durante su actuación este sábado en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona dentro del ciclo 'Calles, balcones y patios' del festival Flamenco on Fire que se celebra estos días en la capital navarra. EFE/Villar López
Tomatitoren gitarra eta Antonio "El Turry" kantariaren ahotsa Iruñeko kaleetan entzun dira gaur. Udaletxeko plazan aritu dira, Flamenco on fire jaialdiaren baitan.

