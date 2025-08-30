Tomatitok eta Antonio "El Turry"k flamenko doinuz bete dute Iruñea
Tomatitoren gitarra eta Antonio "El Turry" kantariaren ahotsa Iruñeko kaleetan entzun dira gaur. Udaletxeko plazan aritu dira, Flamenco on fire jaialdiaren baitan.
Albiste gehiago musika
Hil egin da Manuel de la Calva, Duo Dinamicoko kidea, 88 urte zituela
Abeslaria Madrilgo Anderson Ospitalean hil da, 1958tik haren bikotekide artistikoa den Ramon Arcusak adierazi duenez.
“Nizugu” opera estreinatuko du Musika Hamabostaldiak
70 interprete igoko dira agertokira “publiko guztientzako moduko opera elebidunean”, Easo Abesbatzak eta Hamabostaldiak bultzatu duten seigarren ekoizpenean.
Sama Abdulhadi, Octave One eta Helena Hauff, Dantz Festival jaialdiko kartelburuak
Musika elektronikoko Donostiako jaialdiaren bederatzigarren edizioa abuztuaren 29an eta 30ean egingo dute, Miramongo anfiteatroan.
Gatibuk dantzan jarri ditu Bilboko Aste Nagusian bildutako jarraitzaileak
Gernikako taldeak giro paregabea sortu du Europa parkean, ostegun gauean eskainitako kontzertuan, jarraitzaileei agur esateko biraren baitan, oholtzatik betiko jaitsi aurretik.
Duplak eta Janus Lesterrek estreinatu zuten Abandoibarrako eszenatokia
Artista arabarrek eta bakarlari nafarrak dantzan jarri zuten Guggenheim ondoko eremua.
Mosku dantzan jarri du Fermin Muguruzak
Fermin Muguruzak kontzertu jendetsua eskaini du bart Irunen, bere jaioterrian. Artista irundarrak bere errepertorio zabalaren errepasoa egin du.
Irailean Illunben emango dituen hiru kontzertuetarako edukiera handitu du Zetakek
Sarrera berriak abuztuaren 14ko 10:00etatik aurrera egongo dira eskuragarri, salmenta-kanal ofizialen bitartez.
Zea Maysek dardarka jarri du Gasteiz
Andre Maria Zuriaren jaietan, kontzertua eskaini zuen atzo talde bizkaitarrak. Foruen Plaza leporaino beteta, Aiora Renteriaren ahots indartsuak, beste behin, dardara eragin zuen.
Bilboko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du lehen aldiz Arabako espetxe barruan
Bilboko Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskaini du lehen aldiz Arabako espetxe barruan. 45 musikarik 50 minutuz interpretatu dituzte Jesus Guridiren obrak espetxeko preso eta langileen aurrean. Ekimenaren helburua pertsona guztiei kultura eskubide unibertsal gisa hurbiltzea da, baita espetxean ere. Musika enpatia bideratzeko zubia eta gizarteratzea errazteko tresna bihurtu da.