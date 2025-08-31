Zetak
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pello Reparaz: "Mitoaroa dos es una obra más sería, y también más política que el de Iruñea"

18:00 - 20:00
Pello Reparaz
Euskaraz irakurri: Pello Reparaz: "Mitoaroa II Iruñekoa baino lan serioagoa da, eta politikoagoa"
author image

EITB

Última actualización

Tras el éxíto cosechado en el Navarra Arena el pasado enero, quedan 5 días para la triple jornada del espectáculo Mitoaroa que el grupo Zetak ofrecerá en Illunbe el próximo fin de semana.

Pello Reparaz nos ha avanzado que será una precuela del Mitoaroa del Navarra Arena y que habrá muchas novedades. 

Música vasca Navarra Donostia-San Sebastián Música

Más noticias sobre música

Cargar más