Zetak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pello Reparaz: "Mitoaroa II Iruñekoa baino lan serioagoa da, eta politikoagoa"

18:00 - 20:00
Pello Reparaz
author image

EITB

Azken eguneratzea

Joan den urtarrilean Navarra Arenan lortutako arrakastaren ondoren, 5 egun falta dira Zetak taldeak datorren asteburuan Illunben eskainiko duen Mitoaroa ikuskizunaren hiru egunetarako.

Pello Reparazek aurreratu digunez, Navarra Arenako Mitoaroaren prekuela izango da eta berrikuntza ugari izango ditu. 

 

Euskal musika Nafarroa Donostia Musika

Musikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu