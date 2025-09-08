MTV VIDEO MUSIC AWARDS
Lady Gaga, Mariah Carey, Sabrina Carpenter y Ariana Grande deslumbran en los MTV Video Music Awards

AME7263. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/09/2025.- La cantante estadounidense Sabrina Carpenter posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) este domingo, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
Euskaraz irakurri: Lady Gaga, Mariah Carey, Sabrina Carpenter eta Ariana Grande MTV Video Music Awards sarietan
La cantante pop Ariana Grande se ha alzado con el máximo galardón de los MTV Video Music Awards, y Lady Gaga y Sabrina Carpenter se han llevado los máximos honores en una celebración repleta de estrellas de los favoritos de los fans en Nueva York. Grande ha ganado el premio al video del año por "Brighter Days Ahead", lo que le ha valido el mayor galardón de la noche en los premios votados por los fans. Mariah Carey ha recibido un premio a la trayectoria y ha hablado sobre lo divertido que es hacer videos musicales. Los videos son "minipelículas que visualizan la pura fantasía que implica", ha dicho.

