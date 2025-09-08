MTV VIDEO MUSIC AWARDS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lady Gaga, Mariah Carey, Sabrina Carpenter eta Ariana Grande, MTV Video Music Awardseko izar distiratsuenak

AME7263. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 07/09/2025.- La cantante estadounidense Sabrina Carpenter posa durante la alfombra roja de los Premios MTV Video Music Awards (VMAs) este domingo, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ariana Grande pop abeslariak irabazi du MTV Video Music Awards sarietako sari nagusia, eta Lady Gagak eta Sabrina Carpenterrek jaso dituzte ohore handienak New Yorken, jarraitzaileen gogokoenen izarrez beteriko ospakizunean. Grandek urteko bideo onenaren saria irabazi du Brighter Days Ahead lanagatik, eta, ondorioz, jarraitzaileek bozkatutako sarietan gaueko saririk handiena jaso du. Mariah Careyk ibilbidearen saria jaso du, eta bideoklipak egitea zein dibertigarria den azaldu du.

Musika

Musikari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu