Pello Reparaz: "La idea era no dejar a nadie indiferente, y lo hemos conseguido"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pello Reparaz: "Jendea epel ez gelditzea zen asmoa, eta lortu dugu"

Última actualización

El programa "Egun On", de ETB, ha entrevistado a Pello Reparaz, un día después de que ZETAK terminara la serie de conciertos "Mitoaroa II". También nos ha hablado sobre el espectáculo que desplegarán el 20 de junio en San Mamés. 

Música Música vasca Conciertos

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

