Pello Reparaz: "Jendea epel ez gelditzea zen asmoa, eta lortu dugu"

18:00 - 20:00

"Egun On" ETBko saioak elkarrizketa egin dio Pello Reparazi, Zetak-ek "Mitoaroa II" kontzertu errenkada amaitu eta biharamunean. Ekainaren 20an San Mamesen egingo duten ikuskizunari buruz ere hitz egin digu. 

18:00 - 20:00
