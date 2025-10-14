La vuelta de Amaia Montero al grupo de la Oreja de Van Gogh parece inminente. Nadie tiene dudas ya de ese regreso, tras la marcha de Leire Martínez, pero el grupo sigue sin confirmar nada. Aún así, se espera que el anuncio sea inminente.



En la biografía del perfil de Instagram, además, se puede leer la siguiente frase: "Solo juntos tiene sentido"

Los seguidores de la banda formada Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde han comenzado a hacer cábalas en seguida: una página en blanco… un nuevo comienzo… ¿qué anuncio harán?

En redes, muchos se preguntan qué pasará, mientras critican a la banda por eliminar el comunicado publicado hace un año anunciando la marcha de Leire Martínez, tras 17 años como cantante principal.

El nerviosismo ha aumentado este lunes entre los seguidores de la La Oreja de Van Gogh, después de que el grupo donostiarra haya publicado en sus redes sociales una imagen blanca sin ningún texto que lo acompañe.