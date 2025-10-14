ANUNCIO
¿Vuelve La Oreja... con Amaia?

Tras un año sin publicaciones, el grupo donostiarra ha publicado una imagen en blanco y en la biografía del perfil de Instagram, se puede leer la siguiente frase: "Solo juntos tiene sentido". Además, han eliminado el comunicado publicado hace un año anunciando la marcha de Leire Martínez.
Amaia Montero. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: La Oreja de Van Gogh itzultzen da Amaiarekin?
La vuelta de Amaia Montero al grupo de la Oreja de Van Gogh parece inminente. Nadie tiene dudas ya de ese regreso, tras la marcha de Leire Martínez, pero el grupo sigue sin confirmar nada. Aún así, se espera que el anuncio sea inminente.

En la biografía del perfil de Instagram, además, se puede leer la siguiente frase: "Solo juntos tiene sentido"

Los seguidores de la banda formada Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde han comenzado a hacer cábalas en seguida: una página en blanco… un nuevo comienzo… ¿qué anuncio harán?

En redes, muchos se preguntan qué pasará, mientras critican a la banda por eliminar el comunicado publicado hace un año anunciando la marcha de Leire Martínez, tras 17 años como cantante principal.

El nerviosismo ha aumentado este lunes entre los seguidores de la La Oreja de Van Gogh, después de que el grupo donostiarra haya publicado en sus redes sociales una imagen blanca sin ningún texto que lo acompañe. 

La publicación de Instagram ha obtenido casi 9.000 likes y más de 2.500 comentarios. Tik Tok, Twitter y Facebook también se han llenado de opiniones de los fans, que esperan un anuncio en cualquier momento.

Hace exactamente un año, el 14 de octubre de 2024, la banda anunció la salida de Leire Martínez, la vocalista de los últimos años, “tras un tiempo de reflexión y profundas conversaciones” en las que no consiguieron “acercar las diferentes maneras de vivir el grupo”.

En ese momento comenzaron los rumores del posible regreso de la anterior cantante, Amaia Montero, que dejó el grupo en 2007 y ha desarrollado su carrera musical en solitario. 

Por el momento, habrá que esperar hasta que el grupo realice el esperado anuncio que se espera que llegue durante las próximas horas.

