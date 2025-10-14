IRAGARPENA

La Oreja bueltan da... Amaiarekin?

Urtebete sare sozialetan argitalpenik gabe egon ostean, talde donostiarrak irudi zuri bat argitaratu du, eta Instagrameko profilaren biografian esaldi hau irakur daiteke: "Elkarrekin bakarrik du zentzua". Gainera, duela urtebete Leire Martinezen martxa iragartzeko argitaratutako komunikatua ezabatu dute.

Amaia Montero. Argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Amaia Montero La Oreja de Van Goghera itzultzeak berehalakoa dirudi. Leire Martinezek talde utzi eta gero, inork ez zuen zalantzarik itzulera horretaz, baina taldeak ez du ezer baieztatu... orain arte. Hala ere, iragarpena berehalakoa izatea espero da.

Instagramen profilaren biografian esaldi hau irakur daiteke: "Solo juntos tiene sentido" ("Soilik elkarrekin du zentzua").

Pablo Benegas, Xabi San Martin, Alvaro Fuentes eta Haritz Garderen bandaren jarraitzaileak berehala hasi dira galderak egiten: orri zuri bat... hasiera berri bat... zer iragarriko dute?

Sareetan, askok galdetzen dute zer gertatuko den, eta beste batzuek taldea kritikatu dute, duela urtebete Leire Martinez abeslari nagusi gisa 17 urte igaro ondoren taldea utzi zuela iragarri zuen komunikatua ezabatzeagatik.

Urduritasuna areagotu egin da La Oreja de Van Gogh taldearen jarraitzaileen artean, talde donostiarrak bere sare sozialetan testurik gabeko irudi zuri bat argitaratu ostean. 

Instagramen argitalpenak ia 9.000 like eta 2.500 iruzkin baino gehiago lortu ditu. Tik Tok, Twitter eta Facebook ere jarraitzaileen iritziez bete dira, eta edozein unetan iragarpen baten zain daude.

Duela urtebete, 2024ko urriaren 14an, taldeak Leire Martinez, azken urteetako abeslaria, kanporatu zuela iragarri zuen, "hausnarketa eta elkarrizketa sakonen ondoren", eta ez zuten lortu "taldearen bizitzeko modu ezberdinak hurbiltzea".

Orduan hasi ziren Amaia Montero aurreko abeslariaren itzuleraren zurrumurruak, 2007an taldea utzi eta bakarkako ibilbide musikala egin baitzuen. 

Oraingoz, taldeak iragarpena egin arte itxaron beharko da. Iragarpen hori: datozen orduetan iristea espero da.

