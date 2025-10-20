Agotadas las entradas para La Oreja de Van Gogh, y anuncian nuevas fechas para Barakaldo, Donostia y Pamplona

La Oreja de Van Gogh ha agotado sus entradas para los conciertos en Euskal Herria en algo menos de dos horas. A pesar de ello, la banda donostiarra ha sacado nuevas fechas para Barakaldo, Donostia y Pamplona.

Después de una larga espera para adquirir entradas, los fans de la banda han arrasado la taquilla agotando todas las entradas disponibles para los conciertos de la banda en nuestro territorio.

Y es que, las entradas se iban a poner a la venta este lunes, 20 de octubre, a las 12:00 horas, pero finalmente el proceso de venta se ha iniciado a las 16:00 horas, tras el fallo masivo en los servidores de Amazon Web Services.

La Oreja de Van Gogh ha anunciado que realizará dobles conciertos en Bilbao, Donostia y Pamplona, para hacer frente a la gran demanda.

Así pues, estas serán las fechas oficiales: el 9 y 10 de mayo en Barakaldo (BEC); el 31 de julio y 1 de agosto en Donostia (Illumbe); y el 20 y 21 de noviembre en Pamplona (Navarra Arena).

Sold Out

Además de los conciertos en Euskal Herria, La Oreja de Van Gogh ofrecerá trece conciertos más en su nueva gira.

En tres de estos trece conciertos, la banda donostiarra ha colgado también el cartel de sold out. Concretamente, en las ciudades de Zaragoza, Madrid y Barcelona, para las que también ha anunciado una segunda fecha.