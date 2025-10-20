Kontzertuak
Agortu dira sarrerak La Oreja de Van Gogh taldearen kontzertuetarako, eta data berriak iragarri dituzte Barakaldon, Donostian eta Iruñean

Talde donostiarrak hiru kontzertu berri iragarri ditu Euskal Herrian: maiatzaren 10ean, Barakaldon (BEC); abuztuaren 1ean, Donostian (Illunbe); eta azaroaren 21ean, Iruñean (Nafarroa Arena).

La Oreja de Van Gogh. Argazkia: Europa Press.
EITB

Azken eguneratzea

Agortu dira sarrerak La Oreja de Van Gogh taldearen Euskal Herriko kontzertuetarako. Hala ere, talde donostiarrak data berriak iragarri ditu Barakaldon (maiatzak 1), Donostian (abuztuak 1) eta Iruñean (azaroak 21).

Sarrerak erosteko itxaronaldi luze baten ostean, taldearen jarraitzaileek leihatileko sarrerak guztiak agortu dituzte.

Sarrerak astelehen honetan, 12:00etan, salgai jarriko baziren ere, azkenean, salmenta prozesua 16:00etara atzeratu da. Izan ere, eragina izan du Amazon Web Services zerbitzuen erorketak, eta ezinezkoa egin du sarreren salmenta.

Horrenbestez, eskari handiari aurre egiteko, La Oreja de Van Goghek iragarri du kontzertu bikoitzak egingo dituela Bilbon, Donostian eta Iruñean.

Honako hauek izango dira, beraz, Euskal Herriko kontzertuen data ofizialak: maiatzaren 9an eta 10ean, Barakaldon (BEC); uztailaren 31n eta abuztuaren 1ean, Donostian (Illunbe); eta azaroaren 20an eta 21ean, Iruñean (Navarra Arena).

Sold Out

Euskal Herriko kontzertuez gain, La Oreja de Van Gogh taldeak beste hamahiru kontzertu eskainiko ditu bira berrian.

Hamahiru kontzertu horietatik hirutan sold out kartela ere eskegi du talde donostiarrak; Zaragoza, Madril eta Bartzelonan hain zuzen ere. Horietan ere bigarren data bat iragarri dute.

La Oreja de Van Gogh taldearen birarako sarrerak gaur eguerdian jarriko dira salgai
