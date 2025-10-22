"Bakan II"
Gorka Urbizu, "nervioso, liberado y emocionado" ante el lanzamiento de su nuevo EP

Gorka Urbizu "Egun on" saioan
18:00 - 20:00
Última actualización

El músico Gorka Urbizu ha publicado hoy un EP de dos temas, "Bakan II". Las canciones "Diamantea" y "Zilarra" han sido grabadas en los míticos estudios Abbey Road, en Londres. 

La periodista Maite Eskarmendi ha podido entrevistar al músico en el programa "Egun On" unos instantes antes del acto de presentación.  

