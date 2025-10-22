"Bakan II"
Gorka Urbizu, EP berriarekin "urduri, liberatuta eta emozionatuta"

Gorka Urbizu "Egun on" saioan
Gorka Urbizu musikariak bi kantuko EP bat kaleratu du gaur, "Bakan II". "Diamantea" eta "Zilarra" abestiak Abbey Road Londresko estudio mitikoetan grabatu ditu. 

Maite Eskarmendi "Egun On" saioko kazetariak elkarrizketa egin dio Urbizuri, aurkezpen ekitaldiaren aurretik.  

Euskal musika Musika

